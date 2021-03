Fiscalia denuncia en el jutjat per delicte d'odi la concentració d'España 2000 contra l'Islam a València

Així es desprèn de la diligència, facilitada per l'ONG València Acoge, en la qual el ministeri públic interposa la denúncia contra aquelles persones que pogueren ser responsables dels fets perquè s'incoe un procediment penal.

Aquesta decisió es produeix després que la secció de Tutela Penal de la Igualtat i contra la Discriminació (delictes d'odi) de la Fiscalia obrira diligències d'investigació penal contra España 2000 arran de que València Acoge posara en el seu coneixement els fets per si suposaven un delicte d'odi "pel seu contingut racista i xenòfob", ha indicat l'organització en un comunicat.

L'acte va ser difós massivament en les xarxes socials, es va transmetre en streaming i van penjar el seu vídeo en el seu web i en el seu canal de YouTube.

En el seu moment, diverses persones van contactar amb València Acoge per a expressar la seua indignació contra aquesta activitat pel seu contingut xenòfob i racista i en el propi vídeo es veu i escolta un grup de joves cridant "açò és un acte de racisme", han indicat.

No obstant açò, testimonis presencials van relatar aleshores que a pesar del seu requeriment, la policia no solament no va impedir el desenvolupament de la concentració, sinó que va sancionar almenys una de les persones que estaven expressant la seua protesta per l'acte per desobediència a l'autoritat.