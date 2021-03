La Policia desallotja els 'okupes' de l'edifici de Pintor Sorolla de València i deté quatre persones

El desallotjament s'ha registrat aquest matí, sobre les 9.30 hores, i no hi ha hagut que lamentar cap incident, han assenyalat les mateixes fonts.

Des d'Esperança Obrera han denunciat en un comunicat que el desallotjament de l'edifici és "il·legal" i ha recordat que es tracta d'un edifici en el qual es troba un banc d'aliments que dóna menjar a centenars de persones a València i acull a desnonats sense cap tipus d'alternativa habitacional.

"Ha sigut un desallotjament violent i il·legal ja que el procediment judicial està obert", han lamentat des de la plataforma, que han afegit que els arrestats són voluntaris.

Des d'Esperanza Obrera han explicat que el passat 9 de març es va notificar el desallotjament i es va recórrer. No obstant açò, ha lamentat que el jutge ha donat per no presentat el recurs en data i ha ordenat el desallotjament.

"De nou les institucions es burlen de la seua pròpia legalitat i s'orquestren en contra de l'organització de la classe treballadora en favor de les grans fortunes, obviant el dret constitucional a la tutela judicial efectiva, deixant per sobre la propietat privada, demostrant que l'estat de dret que defenen és un teatre que interpreten segons els interessos de la classe més acabalada, on el paper de la classe política, en aquest cas el Govern valencià que es diu 'del canvi', és donar suport als grans propietaris ja que segueix sense condemnar aquests abusos ni posicionar-se en favor d'allò que diuen defendre", han criticat.