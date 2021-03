Kendall Jenner asegura que ya está lista para ser madre

El reloj biológico, que a veces da la alarma y ya no hay vuelta atrás. Parece ser que le ha ocurrido a Kendall Jenner, la única de las hermanas Kardashian que todavía no tiene hijos, quien ha asegurado que ya está más que ready para ser madre primeriza.

La celebrity e influencer ha sido la gran protagonista del último adelanto de la vigésima temporada de Keeping Up With The Kardashians, entrega con la que el reality pondrá punto y final a 14 años en antena. Y lo ha hecho además por una frase que se le oye decir fuera de plano.

La joven de 25 años (la más joven del clan es Kylie, de 23, cuya hija, Stormi, cumplió 3 años el pasado 1 de febrero) quiere unirse a la tradición familiar, por decirlo de algún modo, y ya está pensando en ampliar el legado junto a su pareja, la estrella de la NBA Devin Booker, que juega en los Phoenix Suns.

Hasta ahora no se había rumoreado siquiera la opción de que Kendall quisiese ser madre dado que fue el Día de San Valentín cuando confirmó que estaba saliendo con el jugador de baloncesto y porque últimamente se pensaba que estaba más centrada en su faceta de empresaria (aunque haya sido blanco de las críticas sobre apropiación cultural por su nuevo negocio de tequila).

Sin embargo, en el tráiler del programa, que se comenzará a emitir esta misma semana (el día 18 en el canal E! de Estados Unidos), se puede oír a la hermana pequeña de Kim Kardashian decir una frase que inequívocamente se refiere a su maternidad.

"Estoy deseando tener hijos con todas mis fuerzas... ¡Y pronto!", se escucha decir a Kendall Jenner, lo cual entronca bastante con otras declaraciones que varios medios han rescatado de la influencer (155 millones de seguidores en Instagram) y que dijo en 2019 a E! News.

"Algunos días me sorprendo pensando: 'Creo que va a pasar, mi instinto me lo está diciendo'. Pero la mayor parte del tiempo pienso que es demasiado [pronto]. El simple hecho de tener que jugar con ellos ya me parece un gasto enorme de energía. Porque luego soy la primera de decirle a mis sobrinos: 'Vete con tu madre, anda'", afirmó.