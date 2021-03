Arriben dos pasteres en un dia a Benidorm i el Pilar de la Foradada amb 28 persones a bord

En concret, aquesta matinada de dilluns ha sigut localitzada una pastera a la seua arribada a la costa del Pilar de la Foradada en la qual anaven 14 persones, tots homes i d'origen algerià.

Els ocupants han sigut traslladats al Port d'Alacant sobre les 7.00 hores per a ser atesos per membres de l'ONG i així realitzar-los les proves PCR, tal com dicta el protocol.

D'altra banda, aquest diumenge Salvament Marítim va interceptar una altra embarcació a Benidorm amb 14 persones, també homes i d'origen algerià. Tant aquestes últimes persones com les arribades al Pilar de la Foradada han afirmat ser majors d'edat.