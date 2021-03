Les denúncies per violència de gènere baixen a la Comunitat un 8% durant la pandèmia i les ordes de protecció un 15%

20M EP

NOTICIA

Els jutjats de la Comunitat Valenciana van rebre durant el passat any 21.954 denúncies per violència de gènere, un 8,3% menys que les 23.932 comptabilitzades en 2019, mentre que la xifra de víctimes, 20.897, es va reduir en un 9% respecte a les 22.957 registrades un any abans.