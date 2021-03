Antonio Laborda (VOX), el primer oscense contagiado, lamenta el alcance de la pandemia un año después

Este pasado fin de semana, se ha cumplido un año del establecimiento del estado de alarma en España por la pandemia y desde entonces el número de personas contagiadas en la provincia de Huesca ha ascendido a 16.407, con 466 fallecidos.

Laborda ha recordado los primeros momentos, el cese de la mayor parte de la actividad, la necesidad de material para los profesionales y la solidaridad de los ciudadanos.

El concejal de VOX ha comentado que, en su caso, solo tuvo síntomas leves. "El coronavirus ya estaba entre nosotros desde días antes de decretarse el estado de alarma y aunque mi caso fue el primero oficial, seguramente hubo personas que lo tuvieron previamente, pero yo di positivo en las pruebas".

"Fiebre no tuve y los médicos me decían que éste era uno de los síntomas más característicos y por eso, en principio, no me hicieron las pruebas", si bien él insistió y finalmente dio positivo, y posteriormente también su mujer y su hijo, ha relatado.

Cuando Laborda fue diagnosticado, "había mucha incertidumbre, no se sabía cómo iba a afectar" el virus y los compañeros del Ayuntamiento de Huesca con los que había tenido contacto se tuvieron que someter a las pruebas de detección también.

Desde entonces, "en asuntos importantes y necesarios para la ciudad todos los partidos estamos unidos mirando por el bien de los oscenses" porque "tendremos nuestras discrepancias en algunas cosas, pero en asuntos como ayudas sociales y de urgencia y otras situaciones que han ido surgiendo hemos estado este año bastante unidos".