Coronavirus.- La Generalitat amplia l'horari de gimnasos i instal·lacions esportives fins al toc de queda

Es permet l'ús de vestuaris, al 30% d'ocupació com a límit, i les dutxes sempre que siguen individuals. L'aforament de les piscines també està limitat al 30%. Així ho especifica l'orde de la Conselleria de Sanitat, publicada en una edició bis del DOGV del divendres. Aquest dilluns ha eixit una correcció d'errors en la qual s'ampliava l'horari dels centres esportius.

També hi ha un afegit en l'apartat relatiu a l'ús de vestuaris: "Excepcionalment, en les competicions autoritzades en el punt 12.4 de la present resolució, i en els seus entrenaments, es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes, respectant les mesures generals de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries".

Igualment, s'exceptua els esportistes que participen en les competicions arreplegades en l'article 12.4 de la resolució de l'ús obligatori de la mascareta.

Aquestes són competicions d'àmbit estatal o internacional, mentre que en l'àmbit autonòmic estan permeses les competicions oficials federatives d'àmbit autonòmic que atorguen un dret d'ascens a campionats o competicions d'àmbit estatal; les competicions oficials federatives d'àmbit autonòmic que siguen imprescindibles per a obtindre la classificació oficial per a campionats d'àmbit estatal; i la competició professional de pilota valenciana i la màxima competició en categoria femenina.

REQUISITS

Com a requisits, els responsables de les instal·lacions esportives han de garantir el compliment de l'aforament i senyalitzar-ho de forma visible en els accessos de cada dependència, igual que els metres quadrats disponibles.

També han d'establir un sistema d'accés que evite aglomeracions i un altre de torns que permeta l'esport amb seguretat sanitària, a més d'una neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions com a mínim dos vegades al dia.

Els usuaris estan obligats a netejar i desinfectar el material en finalitzar cada torn d'entrenament.

En canvi, les instal·lacions obertes no han de tancar a les huit de la vesprada i l'aforament màxim queda fixat en una persona per cada 2,25 metres quadrats de superfície útil per a ús esportiu.

SENSE MASCARETA A L'AIRE LLIURE SI HI HA DISTÀNCIA

La pràctica d'activitat física, tant en espais oberts com a tancats, es pot realitzar-se en grups màxims de quatre persones, sense contacte físic i amb distància de seguretat.

A l'aire lliure no cal portar mascareta sempre que siga possible mantindre la distància de seguretat.

Açò sí, la mascareta és obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones, on no siga possible mantindre la distància amb la resta d'esportistes o vianants, així com en instal·lacions tancades.

Per a l'esport fora de jornada escolar en edat d'Infantil i Primària hi ha un màxim de deu persones, en grups estables tant per a activitats grupals com per a entrenaments, de nou sense contacte físic i sense públic.

Els acompanyants dels menors no poden romandre en les instal·lacions esportives i han d'evitar quedar-se pels voltants per a no generar aglomeracions.

I seguiran sense permetre's els esdeveniments esportius públics o privats.

Hi ha algunes excepcions: competicions federatives d'àmbit autonòmic per a ascendir o obtindre classificació a campionats nacionals; professional i màxima categoria femenina de pilota valenciana; competicions oficials professionals i no professionals d'àmbit internacional i estatal.

En tots aquests casos, tant en instal·lacions esportives o a l'aire lliure en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones simultàniament.

Excepcionalment, la Conselleria de Sanitat Universal podrà autoritzar més públic.