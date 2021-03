El SEPE anuncia un plan de choque en marzo para poner al día las prestaciones tras el ataque informático

El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, ha anunciado que cuando las aplicaciones estén recuperadas del ciberataque sufrido en la última semana pondrá en marcha un plan de choque para poner al día el reconocimiento de prestaciones antes de que acabe marzo.

En una entrevista en la SER Catalunya, el director del SEPE ha asegurado que las oficinas de empleo están empezando a funcionar este lunes "con cierta normalidad", incorporando las aplicaciones operativas de gestión, así como la presolicitud y la cita previa.

"Cuando tengamos totalmente al día estas aplicaciones, que será próximamente, también elaboraremos un plan de choque para poder poner al día esas demoras en la incidencia de atención a las personas que se hayan podido dar durante estos días", ha explicado Gutiérrez Ardoy.

Desde hace un año, con la pandemia de coronavirus y las prestaciones puestas en marcha, el SEPE ha multiplicado por 7 la carga de trabajo, lo que ha aumentado las demoras en la atención al ciudadano, pese al refuerzo de los sistemas de información y respuesta, ha apuntado.

"Tenemos en los presupuestos del SEPE una partida muy importante para mejoras tecnológicas y, entre las medidas que vamos a tomar, está la mejora de atención a la ciudadanía", ha señalado.

Asimismo, ha dejado claro que durante este ciberataque sufrido desde el pasado martes, "no se han comprometido datos de las personas inscritas en las oficinas de empleo" y ha asegurado que todos los trámites sujetos a plazo se ampliarán al menos en tantos días como dure la incidencia.

Preguntado por si este ciberataque puede tener relación con una venganza de hackers rusos por una operación militar de unos cazas españoles que interceptaron dos aviones rusos, tal y como publica el diario online Escudo Digital, el director del SEPE ha dicho que "dicho así parece esotérico".

No obstante, ha añadido que este incidente de seguridad está siendo investigado por el Centro Criptológico Nacional.

Siguen paralizados los trámites 'online'

Este lunes el sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue sin funcionar con normalidad casi una semana después del 'ciberataque' que sufrió y que ha paralizado los trámites eléctrónicos.

Así, aunque la web del SEPE está abierta para consultas, no se puede utilizar la sede electrónica por el momento, con lo que los trámites 'online' no son posibles. De este modo, por ejemplo, mientras no se restablezca la operativa completa, la comunicación por parte de las empresas de las contrataciones por vía telemática está interrumpida.

Ahora bien, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha avanzado este lunes que "el incidente de seguridad se ha contenido" y que se están suministrando ya algunos servicios.

Así, a lo largo del día de hoy, ha señalado que en las oficinas de empleo se va a empezar a trabajar con "cierta normalidad", pues se están incorporando las aplicaciones operativas de gestión, entre ellas la presolicitud y la cita previa.