Ciudadanos trata de atajar su crisis con cambios de nombres: Cuadrado y Espejo dimiten como vicesecretarios

Ciudadanos está al borde del abismo. La formación naranja se debate entre la reconstrucción o la disolución, no parece haber más alternativas. La continuidad no es una opción y por eso este lunes se han anunciado los primeros cambios en la dirección de Inés Arrimadas. Unos dan un paso atrás, otros ganan peso. Carlos Cuadrado y José María Espejo, dos hombres de la máxima confianza de la presidenta, dejan sus funciones en la primera línea de la Ejecutiva y ya no serán vicesecretarios, aunque mantendrán su sitio en el comité permanente, según han confirmado fuentes del partido.

En cambio, otros nombres como Begoña Villacís, Toni Cantó o Juan Marín pasarán, salvo sorpresa, al núcleo duro. Precisamente estos tres fueron los que pidieron con más vehemencia una convocatoria urgente de la dirección para analizar lo sucedido en Murcia y en Madrid.

Tras la marcha del que fuera hombre fuerte de Albert Rivera, el ya exsenador Fran Hervías, al PP los rumores sobre más cambios se han ido sucediendo. Precisamente Villacís era otro de los posibles fichajes de Génova, pero ella misma lo ha negado y esperaba que la Ejecutiva fuera lo más productiva posible. "No sé en otros partidos, en nuestras ejecutivas se habla y además se habla desde las ganas que tenemos todos de construir un proyecto más sólido", comentó antes de acudir al encuentro.

