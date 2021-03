El PSOE no descarta recurrir a votos de exdiputados de Vox para que prospere la moción de censura en Murcia

El PSOE alerta de que si en la Comunidad de Madrid gana las elecciones la popular Isabel Díaz Ayuso para gobernar junto a Vox pero a dos días de que se debata y vote la moción de censura en Murcia no descarta recurrir a diputados expulsados de Vox en su Asamblea para conseguir que prospere el cambio de gobierno que, en todo caso, se ve complicado.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no ha cerrado este lunes la puerta a contar con el voto de exdiputados de la formación de ultraderecha para intentar desbancar al gobierno del popular Fernando López Miras, ahora integrados por los "tránsfugas" de Ciudadanos, exconsejeros y exdiputados de la formación naranja que han entrado en el gobierno murciano a cambio de votar en contra de la moción que ellos mismos firmaron para que se presentara.

En lugar de aclarar este extremo, ha insistido en que el PP ha incumplido el pacto antitransfuguismo y nombrando consejeros expulsados de Cs por anunciar que no apoyarán la moción de censura que ellos mismos firmaron. "Todo esto nos parece normal y nos tenemos que estar lamentando ahora de qué votos vamos a aceptar", ha dicho.

"Todavía no tiene fecha para el debate", ha dicho Ábalos sobre la moción durante una rueda de prensa en Ferraz al mismo tiempo que se conocía que se debatirá el miércoles y se votará el jueves, dos fechas previstas en un principio. "No vamos a entrar en relación con los disidentes de Vox", ha dicho el número de tres del PSOE, que sin embargo no ha asegurado tampoco que no contarán con ellos.

Preguntado por si el PSOE no aceptará los votos de políticos de ultraderecha, Ábalos ha dicho que es una cuestión "muy de futuro" y que "falta mucho" para esa situación.

En lugar de hablar de Vox y del peso que podrán tener sus exdiputados junto a PSOE y Cs, ha recordado que el hecho de que la moción de censura no tengan muchos visos de prosperar en Murcia se debe a "a cuatro tránsfugas" de Ciudadanos, que han provocado una situación que ha dudado de que sea "tolerable".

"La pregunta es si es tolerable su situación", ha dicho Ábalos, que ha asegurado que "al PP le costaría cumplir con el pacto antitranfuguismo" después de lo que está pasando en Murcia.

"Damos por bueno lo que está ocurriendo en Murcia, que se convierte a dos personas, dos diputados que no eran consejeros y se ven de consejeros", ha dicho. "Y por si a alguno le tiemblan las piernas, nombran a un cuarto". "