Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha negado que cobrase comisiones de la matriz de Neurona Comunidad a cambio de que la formación de Pablo Iglesias contratase a la consultora política para la campaña electoral de 2019, en la que se les otorgó 360.000 euros que pidió investigar el Tribunal de Cuentas.

Así lo ha asegurado a su llegada esta mañana a los juzgados de Plaza Castilla para declarar como investigado en el caso en el que se investiga la utilización de ese dinero, para lo que Podemos ha llegado a entregar vídeos y fotos de los trabajadores de Neurona en la campaña, así como vuelos y hoteles.

El juez del caso, Juan José Escalonilla, ha citado como imputado a Monedero por las acusaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en un informe llegó a asegurar que el cofundador de Podemos cobró 26.000 euros por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado.

El juez acogió los argumentos de la UDEF señalando que "indiciariamente" también cabe concluir que el cofundador de Podemos "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos".

"No, no", ha dicho Monedero a su llegada a la sede judicial al ser preguntado por la prensa sobre si cobró comisiones. Así, se ha declarado "tranquilo" y ha lamentado que el instructor no le haya solicitado la documentación pertinente antes de citarle directamente.