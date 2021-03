Bulos que aseguran que si llamas a un número te cobrarán el coste de las llamadas de otros o te robarán tus datos

En las últimas semanas, como ya os contamos, hemos detectado un aumento de SMS que suplantan a empresas de paquetería para instalar un virus malicioso y así obtener nuestros datos personales y/o bancarios. No obstante, también se están moviendo por WhatsApp y redes sociales falsas alarmas que avisan de que si marcas un número te cobrarán las llamadas de otros o te robarán tus datos, pero ¡ojo! no te lo creas, porque, en este último caso, no son más que bulos que llevan años moviéndose y que vuelven a generar alarma cada cierto tiempo.

Un ejemplo de ello es el mensaje por el que nos estáis preguntando en las últimas semanas a través de nuestro chatbot (+34 644 229 319) que asegura que te “llaman por teléfono diciendo que son del Servicio Técnico de Telecom, o Telefónica”, preguntan si dispones de marcación de tonos “y te piden que marques "90#" en tu teléfono, para convertirlo en un receptor y te cobren a ti las llamadas. Es un bulo que lleva años circulando y que en Maldita.es ya desmentimos en 2018.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que es un bulo y que lo han visto fechado por primera vez en 1998, por lo que, según ellos, llevaría circulando más de 20 años. Telefónica también lo desmintió en 2002. Además, la Policía Nacional lo ha publicado en varias ocasiones afirmando que es falso.

Bulo sobre la Policía Nacional Cedida

No te cobrarán 1.500€ ni 1.355€ por devolver la llamada al teléfono 636634795 o al 693955444

Ni el 693955444 ni el 636634795. No te cobrarán 1.500€ o 1.355€. Se vuelve a mover el bulo que afirma:

“Si os llaman del tlf: 693955444. No llaméis para ver quien os llamó. Es un teléfono trampa. Os cobrarán la llamada a 1.355 €. Es una información de las asociaciones de consumidores. Pásalo.Es una estafa muy elaborada. Cuidado.Me lo han mandado de la asesoría jurídica de la OCU. Pásalo a todos tus contactos es urgente. Una amiga lo ha buscado en internet por si fuera un bulo, pero hasta Telefónica lo ha publicado en su web. Cuidado con este móvil que tiene más tela de lo que parece”.

Sin embargo, es un bulo que también lleva circulando varios años. Aseguran que se trata de una alerta emitida por la asesoría jurídica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pero esta ya publicó en 2016 en su página web que la cadena les estaba suplantando y que ellos no tenían nada que ver con la supuesta alerta. Como se puede ver, avisan de que esta técnica sí se ha utilizado en el pasado para timar a gente, pero que los números no funcionan y que "no es posible cuantificar la cantidad que se podía perder". De igual forma, la Policía Nacional también ha alertado varias veces de que esta cadena es un bulo.

Bulo sobre la OCU Cedida

Si tienes una llamada perdida de estos números con prefijos internacionales y la devuelves no se quedan con tus contactos y datos bancarios

También circula un contenido que dice ser un aviso de la Guardia Civil. Esta cadena se mueve desde, al menos, 2018 y asegura que si devuelves la llamada, se quedan con tus contactos y tus datos bancarios. Además, también dice que si pulsas las teclas que te indican, pueden acceder a tu tarjeta SIM y hacer llamadas a tu costa. El texto afirma que si tienes una llamada perdida de algunos de estos números de teléfono con prefijos internacionales (+375, +371, +255, etc.) y la devuelves, "pueden copiar su lista de contactos a los 3 segundos" y también "la información de su tarjeta bancaria o de crédito". Es un bulo.

Bulos Cedida

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) niega que se puedan quedar con tus datos sólo con hacer una llamada. Además, la Guardia Civil asegura que no es un aviso suyo, como os explicamos en Maldita.es.

Aunque, según el INCIBE no vayan a quedarse con tus datos, y la Guardia Civil diga que no es un aviso suyo, desde hace años tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil alertan del "timo de la llamada perdida". Esta técnica consiste en que números de teléfono con prefijos internacionales te hacen llamadas perdidas para que, al verlas, les devuelvas la llamada. Pero ojo: en ese momento te cobran una tarificación especial.

Bulo sobre la Guardia Civil Maldita.es

Así que, como decimos, es un bulo que se vayan a quedar con tus contactos y tus datos bancarios al devolver una llamada perdida. No obstante, lo mejor es que no llames a un número de teléfono con prefijo internacional si no sabes de quién es.

Si recibes por WhatsApp alguna de estas alertas o la ves circular por redes sociales y dudas de que sea cierto lo que dice, puedes enviárnosla a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) para que la verifiquemos.