Los motivos por los que Terelu Campos no se hace retoques estéticos en la cara

Es una fiel defensora de la cirugía estética, pero ella no se atreve a dar el paso. Terelu Campos ha hablado sin tapujos de los porqués de esa opción a la que sí se han rendido otras famosas como, por ejemplo, Isabel Pantoja.

De eso hablaron este fin de semana en Viva la vida, programa en el que colabora la periodista y que hizo un repaso a los retoques a los que se ha sometido la tonadillera.

Eso dio pie a que Terelu revelara algo personal, y es que, aunque ella esté a favor de hacérselos, no se ha atrevido aún a ponerse en manos de los cirujanos para retocarse el rostro.

A sus 51 años, la hija de María Teresa Campos asegura explicó que no sabe si es "pereza o miedo", pero el caso es que no se ha hecho cirugía alguna en la cara. "Otras veces pienso: 'a ver si me va a dar reacción y verás tú", dijo también entre bromas.

Además, argumentó por qué en el cuerpo sí se ha sometido a alguna intervención, y es por las operaciones que ha sufrido a consecuencia de su enfermedad. "Yo soy más de tratar el cuerpo porque ha estado más castigado", admitió.