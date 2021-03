Igea sitúa la vacunación y la recuperación entre las prioridades de Cs en CyL y zanja: "No estamos para juegos"

Así lo asegura en vicepresidente en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter este lunes, el día en el que se reúne la Ejecutiva de Ciudadanos después de que varios dirigentes del partido lo solicitaran para analizar la situación tras los acontecimientos en Murcia y la marcha al PP del que ha sido secretario de Organización de los naranjas, Fran Hervías.

"Atender a la campaña de vacunación, asegurar la recuperación, distribuir las ayudas, reactivar la economía... Estas con nuestras preocupaciones hoy en @CsCastillayLeon. No estamos para juegos", este es el mensaje concreto que ha publicado Igea en su cuenta en la red social en la que ha estado especialmente activo todo el fin de semana.

De hecho, el sábado publicó una especie de decálogo a través de un hilo con diez puntos con mensajes como que los partidos no existen sin sus militantes y sus organizaciones territoriales. "Si todas las decisiones son tomadas por el líder entonces todos los errores son suyos. Este esquema infantiliza a la organización y a sus militantes y convierte en crisis sistémica cada error local", defendía Igea el sábado.

"Si tus acciones son bienintencionadas, pero sus consecuencias son catastróficas, entonces tu política es reprobable. Los ciudadanos no quieren santos, quieren mejoras", afirmaba en el segundo mensaje de ese hilo a modo de decálogo al que añadía: "La política es una acción colectiva que exige liderazgo. El liderazgo solo se puede ejercer desde el convencimiento, la empatía y la escucha. Debes de tener a alguien a tu lado permanentemente dispuesto a llevarte la contraria, si no quieres equivocarte a cada paso".

En clave interna, el vicepresidente de la Junta que pugnó en su día el liderazgo de Ciudadanos con Inés Arrimadas advierte de que un partido no puede resolver todas sus crisis con expulsiones o exclusiones. "Esta mutilación sistemática no produce más que empequeñecimiento y miedo. El miedo no produce más que rencor y el rencor es el motor de la venganza", asevera.

Finalmente, defiende que la posición de un partido la debe de determinar su programa y el contenido de sus acuerdos, no quienes son sus socios. "No somos de centro porque pactemos un día con unos y otro con otros. Deben ser nuestras políticas las que marquen nuestra posición", reivindica Igea en ese decálogo que inicia con un mensaje de que en política la bondad no consiste en proclamar tu pureza sino en establecer las condiciones necesarias para imposibilitar el avance del mal y facilitar el progreso del bien. "En política si no eres útil, no eres bueno", sentencia.