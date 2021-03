L'índex de lectura escala més d'un punt en la Comunitat Valenciana impulsat pel confinament

L'índex de lectura en la Comunitat Valenciana, que ha vingut creixent gradualment en els últims anys acostant-se a la mitjana nacional, continua la seua tendència a l'alça.

De fet, el percentatge de lectors en temps lliure va aconseguir en 2020 en aquest territori el 63%, més d'un punt per damunt que en 2019 -61,9- i encara per davall de la mitjana espanyola (64%).

El creixement va ser generalitzat en totes les comunitats autònomes degut a l'efecte del confinament, que va elevar el nombre de lectors setmanals de llibres al seu màxim històric.

Així ho reflecteix el nou Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres, l'estudi elaborat per a la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), amb el patrocini de CEDRO i en col·laboració amb el Ministeri de Cultura i Esport.

Entre altres dades, l'informe revela que el percentatge de lectors de llibres que lligen almenys una vegada a la setmana ha aconseguit el 52,7%, en 2020 i ha arribat a un màxim històric del 57% durant el confinament. La major incidència es va produir en els mesos de març a maig després de declarar-se l'Estat d'Alarma per la pandèmia.

Quant a les dades desglossades per autonomies, l'increment en el nombre de lectors per oci en temps lliure ha sigut generalitzat en totes les comunitats, amb una mitjana del 64%. El creixement va ser major a Catalunya i Andalusia, on va pujar 2,3 punts respecte a 2019. Balears i Castella i Lleó han sigut les que han registrat un menor increment; 0,7 i 0,8, respectivament.

La Comunitat Valenciana va aconseguir la cota del 63%, una xifra que millora però que està encara lluny de les regions que encapçalen la llista: Madrid, amb 73,8%; País Basc (66,9%); Navarra (66,5%) i Catalunya (65,9%).

No obstant això, per als llibreters valencians, "aquesta xicoteta pujada de l'índex de lectura no pot ser més que positiva". "Ho estem notant en els nostres establiments, sobretot, que hi ha una clientela nova. El fet que la gent vulga moure's menys i que estem més temps a casa fa que la gent busque les botigues que té més prop de casa. No tot són les sèries o la pantalla de l'ordinador", assenyala el president del Gremi de Llibrers de València, Juan Pedro Font de Mora.

Els professionals són conscients que existeix el perill que, "quan passe la pandèmia, la gent torne als vells costums" i compre quasi tot, inclosos els llibres, en les grans superfícies. Com evitar-ho? Font de Mora es mostra convençut que hi ha una part important de la labor que depén dels propis llibreters: "donar un bon servei i bones recomanacions".

En aquest sentit, ha subratllat que "el factor diferencial de les llibreries independents és que sabem de llibres i és important recomanar amb coneixement de causa, un servei que no es dóna en els grans magatzems".

El president del Gremi defensa que les llibreries valencianes "estan fent les coses molt bé per a aconseguir que molta part d'eixe nou públic es mantinga fidel al comerç de proximitat". Un "factor importantíssim", ha remarcat, és la importància de servir ràpidament els llibres.