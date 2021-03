València obri el termini per a cursos juvenils gratuïts

La formació és un element bàsic a l'hora d'adquirir capacitats que permeten la inserció en el mercat laboral i, dins d'ella, les habilitats digitals són cada dia més necessàries.

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut, ha obert el termini d'inscripció del programa Eines, amb el qual les persones joves d'entre 16 i 30 anys podran realitzar cursos de formació dirigits a l'adquisició de diferents habilitats i competències, moltes d'elles de l'àmbit digital, però també d'altres camps. En finalitzar cada curs es podrà obtindre un certificat acreditatiu d'aprofitament.

Els cursos són gratuïts i intensius i s'ofereixen en horari de matí o vesprada. Es tracta d'accions formatives per a adquirir competències digitals d'ofimàtica, cursos d'informàtica, d’Open Office Writer, Open Office Calc, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, curs Canva (disseny i creació d'imatges per a xarxes socials), de manipulador d'aliments o de conducció de carretons elevadors, entre altres. El primer d'ells comença el dilluns 22 de març i es desenvoluparan fins al mes de maig.

Aquests cursos són presencials i tindran lloc en Espai Jove VLC, l'edifici de la Regidoria de Joventut, situat al carrer Campoamor, número 91 de València. Aquesta modalitat, no obstant això, podrà variar en funció de la situació sanitària.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, explica que es tracta de la segona edició “d'un nou programa d'inserció laboral que vam posar en marxa l'any passat, en paral·lel al de ‘Digit Jove’”. Amb l'objectiu de contribuir a reduir la bretxa digital, Eines està centrat en la formació bàsica en maneig de les TIC, així com en altres matèries, que reforcen les opcions d'ocupabilitat dels perfils joves que més ho necessiten”.

De la mateixa manera, destaca que estan “reforçant el nombre de cursos de formació oferits per la regidoria durant tot l'any, perquè les persones joves disposen d'una àmplia oferta que s'ajuste als seus interessos i necessitats”. Per això, “posem a la seua disposició cursos gratuïts per als qui vulguen millorar la seua formació i curriculum vitae i, amb això, la cerca d'ocupació”.

Aquestes accions “formen part de l'eix Joventut Emancipada del Pla de Joventut 2019-2023 i, a més, responen a una de les principals demandes recollides en l'estudi de l'impacte de la Covid-19 en la joventut de la ciutat de València, promogut pel Consell de la Joventut de València”.

Finalment, recorda que des de l'Ajuntament també s'ofereix el Servei d'Informació i Assessorament Juvenil (SIAJ) en matèria d'ocupació, “en el qual les persones joves reben una atenció personalitzada i directa”.

En finalitzar cada curs del programa Eines es podrà obtindre un certificat acreditatiu d'aprofitament emés per l'entitat formadora i/o la Regidoria de Joventut. El termini d'inscripció per a alguns dels cursos ja està obert, a través de la pàgina web www.joventut-valencia.es.

Demandats després de la pandèmia

La reivindicació de cursos de formació gratuïts ve recollida en un estudi sobre l'impacte de la Covid-19 elaborat pel Consell de la Joventut de València. Aquest col·lectiu demanda més i millor oferta formativa per a millorar la seua inserció laboral.