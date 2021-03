Twitter elimina tu cuenta si tuiteas con el nombre del futbolista Memphis Depay

Pessoal informação curiosa mas importante!



Por algum motivo o algoritmo do Twitter está banindo todas as contas que escrevem o primeiro nome do Depay, jogador holandês do Lyon.



VOCÊ LEVA BAN INSTANTÂNEO POR QUEBRA DAS DIRETRIZES.



Deem RT pra isso chegar ao máximo de pessoas. pic.twitter.com/nLEK923UxE