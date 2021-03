El PSOE pide al equipo de gobierno de Málaga que la denominación de las calles sea competencia del Pleno

Así se ha referido "a cómo artistas malagueños como Juan Rosa Mateo 'El Pulga' y Manolo Doña no tienen su nombre en ninguna calle, mientras que a militares franquistas como Carlos Haya y García Morato se les rinde todavía este honor".

La socialista ha recriminado al equipo de gobierno "que permita que la comisión de calles no atienda la voluntad popular, porque en el caso de 'El Pulga' se recogieron más de 50.000 firmas". Por tanto, llevará una moción a la Comisión de Cultura en la que solicitará a los grupos políticos que apoyen el cambio de la Ordenanza Reguladora de la nominación y rotulación de calles y demás vías urbanas de la ciudad de Málaga "para que sea competencia exclusiva del Pleno".

"Se han perdido muchas oportunidades en las que hemos podido comprobar que los dictámenes de la comisión de calles o bien no son ágiles o bien no cuentan con el sentir de los malagueños, y parecen responder a criterios arbitrarios. Los nombres de las calles para unos sí y para otros, no", ha criticado.

En este punto, ha aludido al hecho de poner el nombre del cómico Manolo Doña, recientemente fallecido, a una plaza sin nominar que se encuentra a escasos metros de su domicilio familiar en el distrito de Ciudad Jardín: "Otra vez la negativa por respuesta, porque el equipo de gobierno no ha visto oportuno comenzar el expediente de oficio y nos responde que se recojan firmas y cartas de adhesión para ello".

Doña ha recriminado la "distinta vara de medir que se usa para según qué personas" en la ciudad a la hora de conceder los nombres de las calles: "Hay dos velocidades distintas dependiendo de los intereses del equipo de gobierno".

La concejala ha señalado el caso de "la rotonda de la vergüenza al jeque Al Thani, que se denominó así con una inusitada rapidez, pero que para retirar ese nombre y denominarla como siempre debió haber sido, 'Rotonda Afición Malaguista', hicieron falta mil y una mociones aprobadas por el Pleno". En este punto, ha dicho que según la ordenanza "el órgano competente para la aprobación de la denominación de calles es el alcalde de la ciudad".

MEMORIA HISTÓRICA

Por otro lado, Lorena Doña ha criticado la "inacción" respecto a la memoria histórica: "Mientras que la Guardia Civil ya ha eliminado todos los símbolos franquistas de sus cuarteles, aquí aún seguimos con avenidas dedicadas a los aviadores del bando nacional García Morato y Carlos Haya".

La socialista ha recordado que su grupo solicitó por carta a la concejala de Cultura, Noelia Losada, que permitiera participar al PSOE en la comisión de calles. "No por capricho, sino porque desde hace más de un año estamos a la espera de la respuesta de la comisión de calles sobre varios asuntos tratados en la última sesión de la Comisión de Memoria Histórica, de febrero de 2020, donde quedamos pendientes de recibir un informe para conocer en qué punto se encuentran los cambios de nombre de las avenidas dedicadas a militares franquistas, entre otras zonas que han de ser renombradas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".

En este punto, ha reiterado que en el caso de la avenida Carlos Haya, "debería volver a denominarse Camino de Antequera, el que siempre tuvo y está aprobado por el pleno desde julio de 2018, sin olvidarnos de la avenida del comandante García Morato", que se encuentra en el entorno del aeropuerto.

También ha lamentado que la Comisión de Calles hiciera "oídos sordos" al Consejo Sectorial de la Mujer, donde se pidió que se concediera a una calle el nombre de Ana Orantes, primera mujer víctima de violencia de género, asesinada por su marido tras sufrir maltrato durante más de 40 años.

Además, Doña ha recordado que desde el año 2016, el grupo socialista pidió el aumento de nombres de mujer en el callejero malagueño", ya que actualmente sólo representan el siete por ciento. "Como hay que retirar el nombre de militares franquistas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que se cambien por otros de mujer", ha zanjado la socialista.