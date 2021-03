El sector cultural reivindica en Valladolid un plan de rescate con ayudas directas que lleguen "a todos"

Así lo ha señalado el miembro del Equipo de Coordinación Estatal de MUTE Ibérica, José Antonio Duque, en declaraciones a Europa Press minutos antes de que arrancara la concentración en la Plaza del Milenio y que ha concluido sobre las 14.30 horas en la Plaza Mayor de la capital.

Duque ha incidido en que "se puede y se deben" desarrollar eventos culturales porque las familias de Castilla y León vinculadas al sector "no aguantan más". "No somos focos de contagio, se pueden buscar fórmulas para arrancar porque somos el único sector que todavía no lo hemos hecho", ha apuntado.

En este punto ha reivindicado un plan de rescate, con ayudas directas "para todos", porque las que hasta ahora se han anunciado no han llegado a los "más pequeños".

Al término de la concentración se ha leído un manifiesto en el que el sector ha vuelto a denunciar que no se permite trabajar desde el pasado 14 de marzo. "Mientras el resto de sectores se reactivan, la cultura se está extinguiendo. Muere lentamente, agoniza bajo el yugo de la inacción y la falta de iniciativas", han lamentado para acusar a los políticos de "sepultar" a un sector que es sinónimo de "libertad, de crecimiento y de democracia".

En este punto, han reivindicado que se reconozca al sector del Espectáculo y los Eventos entre los afectados "principalmente" por la pandemia. Que se liberen partidas presupuestarias para ayudas urgentes de subsistencia "mínima vital" para las familias más vulnerables del sector. También reclaman ayudas directas a autónomos y empresas del sector que acrediten una disminución del volumen de ingresos superior al 50 por ciento en relación con el ejercicio 2019, vinculadas o no a la inversión realizada en ejercicios anteriores y al nivel de endeudamiento.

En este punto, han insistido en la adopción de planes especiales por parte del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para la reactivación de los eventos culturales y festejos populares teniendo en cuenta los protocolos "inherentes" al contexto de la pandemia y con un "estricto" cumplimiento de todos esos protocolos de seguridad sanitaria.

Además de la exención de tributos nacionales y locales hasta la reactivación del sector al cien por cien(Autónomos, IBI, IVTM, Vados, Agua, RSU, etc.) y devolución de los cobrados desde el 14 de marzo de 2020 y adopción de medidas legislativas específicas que incrementen las ayudas y subvenciones destinadas al Sector Cultural, de Espectáculos y Eventos facilitando los trámites y acceso a las mismas.

Por último, han reclamado mantener el presupuesto para actividades culturales y festejos 2019, sin "desviar" a otros fines el del pasado 2020, de manera que se puedan fomentar las actividades culturales en los diferentes formatos (físicos y on line) existiendo partidas asignadas para cuando comience a mejorar la situación actual, al tiempo que reivindican que se revise e incluya al colectivo DJ y su actividad dentro de las ayudas económicas.