"La nutrición no es una ciencia exacta ni una ciencia de extremos, es una ciencia de matices"

Luis Alberto Zamora es dietista y nutricionista, mientras que Alberto Herrera es licenciado en Periodismo. Ambos colaboran en el programa Más vale tarde de la Sexta de Mamen Mendizábal y de esa relación profesional, y también de amistad, nació el libro Comer bien es fácil si sabes cómo. Un libro simple, práctico y claro que pretende convertir el alimentarse bien en algo que sea pan comido.

¿Cuál fue la motivación para comenzar este libro y quién lanzó la propuesta?

Los dos llevamos unos cinco años y medio trabajando juntos en la sección Más vale tarde. De ahí salió una amistad, pero fue Mamen Mendizábal la que nos dijo "yo creo que ya es hora de poner todo por escrito y que haya un sitio donde la gente pueda ir a consultar todas las enseñanzas que habéis dado". Así que le comentamos la idea del libro a Planeta y dijo que estaban encantados. Eso fue en febrero, es decir, que este es un libro que ha sido escrito durante un confinamiento. Ha sido un trabajo tanto de contenido como de forma, con muchos ejemplos para que el mensaje de comer bien cale mejor en la gente.

¿Consideran que los libros que se han publicado hasta el momento son demasiado teóricos y poco prácticos?

Hay libros y libros muy buenos. Pero estamos viviendo una época en la que es muy fácil acceder a la información. Como bien menciona en el prólogo del libro Mamen Mendizábal sufrimos de "infoxicación", mucha información sin masticar. Por eso no hay que divulgar desde una posición privilegiada, sino desde la piel con piel. Siempre pensamos en nuestras madres cuando hablábamos y hacíamos las secciones del libro para explicar sin perder información y que se entienda de una forma fácil.

"Comer bien es fácil, si sabes cómo", ¿por qué no sabemos comer bien?

Pues porque la nutrición es un acto social y nos identificamos con ella. De hecho, mucha gente se identifica con la forma en la que comen. Además, venimos de una evolución histórica de España en la que se ha pasado hambre en una posguerra. Comer carne era un privilegio que tenían las familias pudientes y la comida mediterránea se consideraba comida de pobres. Ahora también en las redes sociales predomina lo bonito y exótico... Todo influye.

Insisten mucho en "la cocina de la abuela" ¿qué nos ha pasado?

Que hemos cambiado la comida tradicional. Por ejemplo, cuando hablamos de un cocido entendemos un plato que lleva chorizo, morcilla, panceta. Pero el antiguo cocido era una cocina de aprovechamiento que llevaba verduras, legumbres, huesos y un trozo de carne si había. El problema es que hemos deformado lo que significa comer como las abuelas.

¿Creen que la gente es consciente de que comer mal provoca enfermedades como la diabetes, entre muchas otras?

Sí, somos muy conscientes del problema. Pero en nuestro día a día el problema es la relación que tenemos la comida y mucha culpa de ello lo tenemos los propios profesionales de la salud que no hemos sabido transmitir de la manera adecuada. En nuestro día a día no hemos educado, hemos dado órdenes "esto sí, esto es malo, esto te engorda...". Cuando tú quieres propiciar un cambio a alguien le tienes que explicar el porqué.

¿Qué piensan sobre el hecho de que muchos padres les den a sus hijos alimentos ultraprocesados?

Pues que al final lo que hace falta una educación nutricional. La industria saca productos porque hay una necesidad nutricional. Venimos de una época en la que los niños tenían sus deficiencias y problemas, por eso, tenía que comer bien. Así nacieron las papillas preparadas llenas de vitaminas esenciales. Esta necesidad puede ser justificada o injustificada, lo que hace falta es educar al consumidor. Aquí no hay culpables. La nutrición no es una ciencia exacta ni una ciencia de extremos, es una ciencia de matices. Pero hay que saber que si a un niño se le da todos los días galletas para desayunar se le está condicionando a que cuando sea adulto tenga más probabilidades de tener una enfermedad crónica.

Muchas personas confunden comer con nutrirse, ¿cómo podrían explicar brevemente esto?

Comer es meterse comida en la boca, una manzana, un plátano, lo que sea. Nutrirse, en cambio, es lo que pasa dentro del cuerpo y sobre lo que tú no tienes ningún control. Por eso, es absurdo creer que existen infusiones detox o alimentos detox, por ejemplo. ¿Para qué quieres una infusión detox si ya tienes un hígado y unos riñones que se encargan de eso?

¿Cuántas veces se debería comer al día?

Pues depende, hay gente que hace seis comidas al día como los diabéticos para poder controlar mejor el azúcar. Después, hay otras personas que comen tres veces al día y están perfectamente sanas. No pasa nada por no desayunar y hacerlo más tarde, a las once por ejemplo. Es mejor escuchar al cuerpo y darle comida de calidad.

Para la gente que dice que comer sano es más caro, ¿qué respuesta tienen para ellos?

No hay que comprar productos especiales para comer sano, se pueden comer productos de temporada o de cercanía que son más baratos. También, no hay que comer tanto, por ejemplo, no hay que comer carne todos los días.

Comer fuera de casa, picar algo en el descanso del trabajo... ¿consideran que las personas se ponen excusas para no comer bien? ¿Hay que hacer un esfuerzo extra?

En el libro hay un capítulo solo para esto, el dieciséis, en el que hablamos de la importancia de la planificación. Planificar la lista de la compra, qué vas a comer y cenar, y dejar todo preparado para cada día de la semana. De esta manera también evitamos comprar el doble de cosas y que comer sano suponga un incremento de precio en la lista de la compra y un esfuerzo.

¿Deberíamos poder entender todos los ingredientes de una etiqueta?

Exacto, deberían poder entenderse todos los alimentos. Una etiqueta debe parecerse a lo que yo hago en la cocina, por ejemplo, tomate, aceite, sal, una patata, dos zanahorias... Pero, aislado de..., almidón de..., proteína de... es diferente. Huele a ultraprocesado. Son partes del alimento menos interesantes que dejan fuera vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

Comer bien es fácil si sabes cómo EDITORIAL PLANETA

En el libro me ha sorprendido ver que hacen hincapié en las calorías. ¿Son tan importantes como empezar a comer alimentos más sanos?

Eso ha sido un recurso para llamar la atención y para entender mejor lo que estamos intentando explicar. Es como una manera de decir "oye" para despertar. No es tanto las calorías, sino que la gente tenga algún valor en el que basarse para hacer comparaciones.

El libro, ¿puede ser de utilidad para un vegano o vegetariano?

Claro, solamente en la parte de las proteínas animales y las proteínas vegetales lo hablamos perfectamente. De hecho, quitamos mucho mito de que las proteínas vegetales son incompletas o son peores.

¿Qué trucos puede haber para comer más frutas y verduras?

La planificación, ese es el truco para ordenar. También jugar y experimentar con la comida puede ayudar, por ejemplo, mezclar sabores como el atún, la naranja y el aceite de oliva o probar diferentes tipos de manzana e incorporarlos a una ensalada. Lo interesante, también, es dejar la comida lista para el consumo, como el melón cuando llega el verano dejarlo ya troceado para preparar con él ensaladas.

¿Cómo se puede gestionar el hambre emocional?

Pues lo primero es ser conscientes, calmar el hambre con fruta o frutos secos, es decir, de la manera más sana posible. Evitar tener en casa cosas que no queremos comer y acudir al psicólogo si es necesario para saber de dónde viene esa ansiedad.

Como opinión personal, ¿creen que hay mucha más conciencia para comer mejor y, en general, cuidarse más, o nos queda mucho por hacer?

Hemos avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. La nutrición es una ciencia muy joven y una ciencia viva porque es paralela al ser humano.

¿Cómo les gustaría que se sintiesen los lectores tras leer su libro?

Aliviados. Nos gustaría que sea un libro de alivio en el que las cosas son más fáciles de lo que nos han contado donde no hay culpables. Queremos generar una nutrición más positiva, mucho más sana. Porque al final, muchas veces sin querer, divulgamos generando ansiedad y eso es algo que nosotros queremos evitar.