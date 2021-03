Las razones por la que Iker Casillas y Sara Carbonero no han roto antes su relación

Se escuchaban rumores con insistencia y al final se ha confirmado: Iker Casillas y Sara Carbonero se han separado tras diez años de relación y dos hijos en común. Pero, si los rumores eran insistentes, ¿por qué no se confirmó antes la separación? La revista Semana da las claves.

La pareja ha anunciado que seguirá, por sus hijos, conviviendo juntos. La revista Semana explica que en realidad, continuarán con la vida que llevan desde hace meses. En verano, Iker Casillas admitió a esta revista que habían estado algo distanciados: "Con la situación que hemos tenido, en las últimas semanas igual no he estado mucho con Sara y eso da lugar a especulaciones".

Hace un mes, Sara Carbonero desmentía a Semana los rumores de separación, pero ahora, la revista cita fuentes cercanas a la pareja la realidad: "Ellos se tienen mucho cariño, pero se les acabó el amor. Aún así no iban a separarse. No lo veían necesario por ahora. Aunque ya no funcionaban como pareja y simplemente convivían juntos por el bien de la unidad familiar, no pensaban separarse".

"No tenían prisa. La salud de Sara era lo prioritario y la separación complicaría todo. No era necesario. Así, pactaron que seguirían conviviendo bajo el mismo techo", explicaron a Semana estas fuentes.

Según esta revista del corazón, la pareja se sigue profesando un gran cariño mutuo, pese a que como ellos mismos afirmaron al revelar su futuro, "nuestro amor toma caminos distintos".

"El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable", dijeron en el comunicado.