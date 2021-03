La Comunitat administró 7.700 dosis del lote paralizado de AstraZeneca pero no detecta ninguna reacción adversa

Así lo ha manifestado este domingo la consellera de Sanidad, que ha visitado, junto con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, el hospital auxiliar de La Fe, donde este lunes comenzará la campaña de vacunación contra la Covid-19 del personal docente y auxiliar de los centros educativos.

Barceló ha señalado que la Comunitat dispone de un total de 23.850 dosis del lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca, de las que ya se han administrado 7.700 hasta este viernes, cuando la Conselleria anunció que no utilizará "momentáneamente" este lote.

La consellera ha explicado que, en el momento en que apareció la noticia de que algunos países habían apartado este lote para investigar casos de tromboembolismo, Sanidad consideró "oportuno" aplazar la inoculación de estas dosis. No obstante, ha asegurado que "no se ha detectado ninguna reacción adversa" en las personas que han recibido estas dosis. "No hay ningún problema. La vacuna de AstraZeneca es tan buena como el resto vacunas", ha asegurado Barceló.

"Son las mismas personas que se vacunan las que, si tienen algún síntoma que no fueran las reacciones propias, se pone en contacto con el sistema sanitario", ha precisado.

La titular de Sanidad ha detallado que este lote "simplemente se va a dejar de suministrar momentáneamente", aunque la Organización Mundial de la Salud ni la Agencia Europea del Medicamento "no ven ningún problema", y se retomará "cuando técnicamente se considere".

En esta línea, ha animado a todas las personas que vayan a vacunarse a hacerlo "con tranquilidad" porque "todo está bajo supervisión". "Las vacunas son seguras, han pasado por todas las evidencias científicas y pruebas", ha insistido, al tiempo que ha mostrado su "tranquilidad" con el sistema sanitario.

Por otro lado, preguntada por la fecha en la que finalizará la vacunación de las personas mayores de 80 años, ha apuntado que, dado que este sector de la población suma cerca 240.000 personas en la Comunitat, el proceso de inmunización "no podrá estar concluido hasta abril".