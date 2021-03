Zaragoza.-El sector del espectáculo se moviliza ante el "abandono" de las Administraciones

Así, la asociación Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo (MUTE), junto a diversas organizaciones como la Asociación Española de Agencias Profesionales del Espectáculo (ACOPLE), Autónomos Unidos Para Actuar (AUPA) o la Asociación de Empresarios de Grupos y Orquestas de la Ribera del Ebro (AEGORE), ha convocado estas manifestaciones para "reclamar todos "los derechos arrebatados" al sector bajo lemas como '#1AñoDeCondena', '#ElGobiernoNoNosVe' o '#CulturaSegura'.

En la capital aragonesa, los manifestantes han comenzado su recorrido en la plaza de San Francisco y han finalizado la concentración en la plaza de España, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, ha explicado que los sectores "más perjudicados" se manifiestan de nuevo porque a día de hoy "no se ha dado nada por parte del Gobierno de Aragón".

"PROPINAS" DE LAS ADMINISTRACIONES

Ha calificado de "propina" las ayudas directas recibidas, porque "no llegan a nueve euros por día", y ha considerado que se encuentran en "una situación de desamparo total". También ha criticado que en un año de pandemia "no hayan sacado ni una sola ley" para protegerlos.

Según Campuzano, al inicio de la crisis provocada por el coronavirus había unos 430 empresarios del ocio nocturno en Aragón y, en estos momentos, quedan unas 300 empresas, que generan alrededor de 2.000 puestos de trabajo.

El Ejecutivo autonómico ha recibido en 2020 "177 millones de euros para hacer rescate económico y este año le van a dar otros 300, y están hablando de rescatar a toda la hostelería con 40 millones. No salen los números", ha apuntado el portavoz del ocio nocturno.

Además, ha recordado que el Ejecutivo aragonés ha sacado adelante este año el mayor presupuesto de su historia. "Lo que necesitamos es que nos vacunen económicamente. No digo que nos paguen todo, pero que hagan algo, y si no lo van a hacer, que nos dejen abrir poniendo unas normas muy claras", ha subrayado.

Por otro lado, se ha mostrado "muy dolido" después de conocer esta semana que el informe financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y realizado por el Área de Mecánica de Fluidos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la UZ, reconoce que las limitaciones de aforo en los establecimientos marcadas por las autoridades sanitarias "no tienen rigor científico y no ofrecen una seguridad completa para los clientes".

"El sacrificio que hemos hecho durante un año cerrados vemos que no ha servido prácticamente para nada. Cumpliendo unas normas de calidad del aire y de aforos técnicos hubiéramos sido sitios seguros igual que un bar y un restaurante", ha sostenido.

SECTOR ESPECTÁCULOS

Desde la Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo (MUTE) Zaragoza, Arturo Millán, ha reclamado que "de una vez por todas se mueva" la actividad de los espectáculos.

"Ya ha pasado un año y no se han tomado las medidas adecuadas, y ya que no nos van a dar las ayudas necesarias, porque para todo el mundo no hay, como mínimo que nos dejen trabajar, solo pedimos eso", ha reivindicado.

En España, según MUTE, hay cerca de 80.000 familias afectadas por esta inactividad: "Somos cerca de 800.000 familias que no trabajamos porque no se nos permite y se están desarrollando un diez por ciento de las actuaciones que se hacían años anteriores, es una cantidad ínfima e insostenible".

"La mejor y más fácil solución es que nos vuelvan a dejar trabajar. Se ha demostrado que la cultura es segura; no hay contagios y los actos culturales y los festejos se pueden celebrar, de otra manera, sí; no hay ningún problema en cumplir con todas las medidas sanitarias, pero es que si no trabajamos nos están matando lentamente", ha reiterado.

"Aunque seamos músicos, artistas, técnicos, djs no queremos 'paguitas', solo queremos trabajar", ha sentenciado el representante de MUTE.

PROTOCOLO ESPECÍFICO

Asismismo, el presidente de la Asociación de Empresas de Grupos y Orquestas Ribera del Ebro (AEGORE), Ángel Lasheras, ha comentado que su sector lleva un año "sin poder trabajar, en concreto 334 días, con la facturación reducida a cero euros y sin ningún tipo de ayudas".

Lasheras ha instado al Gobierno de Aragón a que cree un protocolo específico para la celebración de espectáculos, "igual que se ha hecho en los teatros", "con los asistentes sentados y todas las medidas necesarias".

Además, ha solicitado que todas las dotaciones que los ayuntamientos reciban para las áreas de Cultura y Festejos, "lo gasten en eso, en cultura y en espectáculos" y "que sigan contratando a los profesionales del sector", que "no lo dejen morir".

"MOTOR" DEL PAÍS

Por último, la delegada en Zaragoza de Autónomos Unidos Para Actuar (AUPA), Benilde Isla, ha recalcado que "es necesario" que todos los autónomos se unan para "pelear" porque "de las promesas a los hechos, hay un trecho". "Creíamos que se nos iba a reconocer muchos derechos que tenemos adquiridos los autónomos en la Constitución, pero no existimos, y no se dan cuenta de lo imprescindibles que somos", ha detallado.

En España, hay más de 3,5 millones de autónomos y "somos el motor del país", ha asegurado Isla, al tiempo que ha criticado que "muchos ingresan entre un cero y un 50 por ciento, pero los gastos siguen llegando".