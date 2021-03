Cheryl Cole, destrozada por la noticia del cáncer terminal de su excompañera en Girls Aloud Sarah Harding

La exmiembro de la banda británica Girls Aloud Sarah Harding acaba de publicar un libro en el que revela que sufre cáncer terminal y que probablemente no viva más Navidades en su vida. Ahora, se revela cómo su amiga y excompañera Cheryl Cole ha tomado la noticia.

El Mirror revela unos pasajes del libro en los que Cheryl cuenta su reacción: "En general, trato de controlar mis propias emociones, pero en una llamada de FaceTime con ella el otro día, no pude contenerme. Ella transmitió una noticia terrible, perdí el control y comencé a llorar".

Según su relato, en aquel momento Cole trató de apartar el teléfono para que Sarah Harding no pudiera ver su rostro mientras sollozaba, pero "lo más loco es que Sarah terminó consolándome", dijo Cheryl Cole.

Las dos artistas son amigas desde 2002, cuando participaron en el concurso Popstars, que dio lugar a la creación de Girls Aloud, grupo de cinco chicas que cosechó un gran éxito en Reino Unido.

La revelación de Sarah Harding ha conmocionado a Gran Bretaña: en verano se le diagnosticó un cáncer de mama que la obligó a pasar por ciclos de quimioterapia, pero la enfermedad se ha extendido a su columna vertebral.

En diciembre, mi médico me dijo que la próxima Navidad probablemente sería la última", reveló Harding. Y luego agregó: "Estoy en una etapa en la que no sé cuántos meses me quedan", dijo.