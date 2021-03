Fomento destaca el trabajo para actualizar proyectos en materia de carreteras "que estaban obsoletos"

Así lo ha indicado a Europa Press el delegado territorial del ramo, Jesús Estrella, quien ha puesto como ejemplo el tramo de la Autovía del Olivar entre Martos y la intersección con la A-6051, el proyecto en la A-6021 en El Condado, "de hace 15 años" o el relativo al Puente del Aguadero sobre la A-317, "de hace doce años".

En este sentido, ha apuntado que uno de los problemas que encontraron al acceder al Gobierno andaluz "es que no había proyectos que ejecutar", ya que "eran muy antiguos". "Son infraestructuras cuya necesidad estaba detectada históricamente, que cuando se ponen a ejecutarlas no hay presupuesto, se empieza a recortar, lo que valía diez millones termina valiendo 200.000 euros, porque se limita a refuerzo de firme y asfaltado, y al final no se hace la inversión", ha manifestado.

Por ello, con esa labor para actualizar "los proyectos más importante" como base, la hoja de ruta marcada en esta legislatura tiene como actuaciones "más avanzadas" la carretera de Sorihuela de Guadalimar a Villanueva del Arzobispo y nexo de El Condado con la futura A-32, el enlace de Geolit y el nuevo Puente del Aguadero.

Con respecto a la A-306 Torredonjimeno-El Carpio y la A-311 Jaén-Andújar, se prevé la próxima adjudicación de la redacción de los proyectos de mejora, incluidos en la Inversión Territorial Integrada (ITI).

"En estas dos carreteras hay el compromiso temporal de ejecutar la obra antes de diciembre de 2022. Como marco referencial tenemos hasta junio de 2023, pero las instrucciones que barajamos para no incurrir en sanción en los fondos europeos es dedicar desde enero a junio de ese año sólo a justificación. Para que no pille el toro y correr el riesgo de perder los fondos", ha explicado.

En el caso del tramo de la Autovía del Olivar entre Martos y la intersección de la A-6051, Estrella ha expresado sus dudas para que pueda estar en obras en lo que queda de legislatura, "aunque se va a hacer todo lo posible". En la actualidad, se trabaja en la actualización de un proyecto que ha calificado de "complejo".

Además, se va a aprovechar esa revisión para analizar la introducción de nuevos elementos, como un enlace hacia el polígono que alberga a Valeo y su industria auxiliar. "No estaba previsto en 2008-2009, cuando se hizo el proyecto", ha comentado el delegado, quien ha añadido que el objetivo es solventar los "problemas de movilidad" que se dan en el acceso actual por el importante movimiento de personas y mercancías en torno a la factoría.

Junto a estas intervenciones, Estrella ha destacado que se trabaja en la redacción de "17 proyectos para generar un banco" que permita ponerlos en marcha conforme se vaya contando con la financiación necesaria. Entre otros, ha aludido a las carreteras entre Mengíbar y Villatorres y de Marmolejo y Arjona así como a las que unen Aldeaquemada y el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, con el límite provincial. La ampliación de capacidad en la A-315 o la mejora en la A-319 son otras de esas futuras intervenciones.

Y ello, según ha aclarado, "más allá de que se sigue actuando en obras de menor entidad". "Proyectos pequeños en cuanto a presupuesto, pero mejora la calidad del día a día de la ciudadanía y que, en algunos casos, dan servicio también a equipamientos importantes", ha concluido.