Una investigadora de la UPNA publica que a principios del siglo XX se produjeron infanticidios en España

La profesora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Rebeca Echávarri Aguinaga, adscrita al Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE), ha publicado un artículo científico en el que analiza el infanticidio, la muerte por negligencia y el ocultamiento de nacimientos de niñas en España en las primeras décadas del siglo XX.