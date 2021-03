Los directivos en Valencia y Murcia, los más pesimistas en términos de contratación

Continúa por tanto el pesimismo generalizado -con mínimas excepciones por sectores y regiones-, en línea con los países del Sur de Europa. Así lo demuestra el Estudio ManpowerGroup de Proyección de Empleo que entrevista, cada tres meses desde 2003, a más de 42.000 empresarios de organizaciones públicas y privadas de 43 países.

La ola de Q2 de este año, con un trabajo de campo realizado en enero de 2021, mantiene en cifras negativas las perspectivas de generar nuevos puestos de trabajo por cuarto trimestre consecutivo (un-1% en Q2 2021; -1% Q1 2021; -3% Q4 2020; -12% Q3 2020) y siete puntos por debajo del mismo período del año anterior (6% en Q2 2020).

De hecho, sólo un 22% de los empresarios encuestados afirma confiar en volver al nivel de contratación que tenía hace un año antes de que termine 2021. Dato que contrasta con el 30% de los encuestados en EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Preguntados por cómo imaginan el retorno al día a día laboral, el 53% afirma que en menos de un año toda su plantilla estará trabajando desde la oficina, mientras un 33% adelanta que combinará el trabajo en remoto con el puesto de trabajo tradicional, junto a otras fórmulas, como la jornada continua u horarios flexibles.

En ese retorno a la oficina, por supuesto, ven clave la vacunación de los trabajadores, pero optan por no incorporar una política estricta de vacunación obligatoria (42%), sino que prefieren recordar sus beneficios y animar a la vacunación voluntaria (26%) -en línea con el planteamiento del resto de países de EMEA.

Como explica Francisco Ribeiro, Country Manager de ManpowerGroup España, "los datos del segundo trimestre del Estudio ManpowerGroup de Proyección de Empleo validan que la recuperación económica no está totalmente unida al ritmo de vacunación, sino que depende de muchos otros factores de impulso y apoyo a la economía y a las empresas. Las medidas gubernamentales han de ser directas e inmediatas, antes de que se destruya más tejido empresarial -fundamentalmente pymes-, y de calado y capacidad transformadora -que nos permita competir en el contexto global. Los países que han controlado mejor el impacto sanitario, económico y social del COVID-19 exceden con creces la expectativa de generación de empleo de España".

El pesimismo de los empresarios españoles contrasta con el de franceses (+7%), belgas (+8%) o turcos (+10%), todos ellos con cifras de vacunación muy similares a la española en el período de encuesta. España (-1%) es junto a Portugal (-1%), Italia (-2%), Finlandia (-2%), Reino Unido (-5%) y Sudáfrica (-5%) los países de los 18 de la región de EMEA que prevén disminución de plantilla en los tres próximos meses. A nivel global, nuestro país está muy lejos de Taiwan (+24%), Singapur (+17%) o Estados Unidos (+18%), y ocupa el décimo puesto por la cola del ranking global, que lidera Panamá con un (-8%).

INTERCAMBIO DE ROLES ENTRE SECTORES Y REGIONES

El Estudio ManpowerGroup de proyección de empleo para el segundo trimestre de 2021 señala un inesperado cambio de roles entre sectores y regiones. Si tradicionalmente nuestro país ha tenido a la Hostelería y Turismo como motores de la generación de empleo, en este ciclo vuelven a estar en cifras negativas del (-10%). Hay que remontarse a los peores momentos de 2009 y 2012 para encontrar datos similares.

Hostelería es, junto a Industria Manufacturera (-4% en Q2, 0% en Q1 2021), Otros Servicios (-3% en Q2, +1% en Q12021) y Comercio y Retail (-1% en Q2, vs -6% en Q12021) los cuatro sectores cuyos directivos prevén reducir sus equipos en los próximos tres meses.

Más optimistas se muestran los directivos del sector de la Construcción (+2% en Q2 de 2021, vs -5% en Q1 2021), Finanzas y Servicios Empresariales (+2% vs -3% en Q1 2021); Otros Sectores Productivos, con un 2% en intención de contratación (vs 0% en Q1) y, dentro de él destaca el subsector de la Energía Eléctrica, Gas y Agua, con una intención de contratación del 5%.

También a nivel territorial se ve un cambio de tendencia respecto al primer trimestre del año, y, en cualquier caso, una recuperación general -aunque moderada- de expectativas en el último año -tras el mayor impacto de la pandemia del COVID-19.

De esta forma, la zona Sur (Andalucía, Extremadura y Canarias) relevan con un +2% en intención de contratación a la zona Noroeste (Asturias, Castilla- León, y Galicia), que fue en Q1 de 2021 la que marcó la tendencia positiva en el inicio de año. Todas las regiones incorporan cierto optimismo, salvo Comunidad Valenciana y Murcia que, con un (-6%) son las más pesimistas del país. Habría que remontarse a 2014 para encontrar cifras similares.

En lo que se refiere a la zona Norte (Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco), las previsiones siguen siendo pesimistas, de -5%. Es una cifra 4 puntos superior a la del trimestre pasado pero registra una caída de 11 puntos con respecto a hace un año.

FRENO EN GRAN EMPRESA; CRECIMIENTO MODERADO EN LAS PEQUEÑAS

Si en Q1 de 2021 era la gran empresa (mayor de 250 empleados) quien destacaba por la intención de contratación, en Q2 las expectativas caen hasta encontrarse con la tónica general de los empresarios españoles. Siguen siendo las microempresas (menos de 10 empleados) las que menor posibilidades de generar empleo anuncian, mientras que las pequeñas (de 10 a 49 empleados) y medianas (hasta 249 empleados) confluyen.

Mirando la tendencia de los últimos nueve meses, se distingue una tendencia en positivo de las pequeñas empresas, que parecen ir mejorando lentamente pero con seguridad su ritmo y ya están a 1 punto de sus cifras del mismo período de 2020.

Los directivos de 31 de los 43 países analizados afirman tener intención de crear empleo en los próximos 3 meses, con cifras que varían desde el 24% de Taiwan, el 18% de Estados Unidos, y el 17% de Australia y Singapur, o ya en Europa, el 12% de Croacia y Rumanía. Los mercados en los que se espera la menor actividad de contratación son Panamá (-8%), el Reino Unido (-5%) y Sudáfrica (-5%). España ocupa el décimo lugar por la cola en cuanto a intención de contratación, junto a Japón y Portugal, y muy cerca de Finlandia, Hong Kong, Italia y Perú (-2%).

La Construcción y la Industria Manufacturera francesas -con la proyección de contratación más alta de los últimos 13 años, impulsan el dato de Francia hasta el (+7%), mientras que los directivos alemanes se muestran cada vez más cautos. Las proyecciones de contratación de los siete sectores de actividad de Alemania se debilitan, tanto respecto al primer trimestre de 2021 como al mismo periodo del año pasado. Lastran tanto el sector de la Construcción alemán -que será el más débil en siete años-, como la Hostelería, con cifras de 2003, tras cuatro previsiones negativas consecutivas.