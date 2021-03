La diputada de Más Madrid en la Asamblea y líder del partido a nivel regional, Mónica García, ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "lleva tanto tiempo haciendo política de propaganda" que no ha tramitado bien el procedimiento para el adelanto electoral.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una visita al barrio de Orcasitas, García ha criticado que la disolución de la Asamblea fue "un acto propagandístico" y ha aseverado que los letrados del Parlamento coinciden con su teoría de que las mociones de censura "están avaladas jurídicamente".

"Estamos preparados, dispuestos y con ánimo. No queremos que Ayuso se salga con la suya, no queremos que en la Comunidad de Madrid gobierne la derecha ni que haya barrios con desigualdad y falta de oportunidades", ha revelado García, quien ha añadido que va a trabajar para que la región no salga en los medios "dando la nota" y evitar ser noticia por "escándalos, corrupciones y salidas de tono".

Así, de cara a las posibles elecciones del 4 de mayo, la líder regional de Más Madrid ha confesado que se propone como candidata y que ha hablado y hablará con representantes de otras formaciones con el fin de "conseguir un objetivo común, único y urgente" que pasa por hacer que Ayuso "deje de hacer tanto daño a la Comunidad de Madrid".

Respecto a sus conversaciones con Ciudadanos, ha recordado que llevan tiempo diciéndole al partido que "hay alternativas" y les ha criticado porque "vinieron a regenerar la política y han apuntalado todas las malas artes".

Además, ha interpelado al exvicepresidente regional Ignacio Aguado para que "salga del Síndrome de Estocolmo" y vea que Ayuso "no está capacitada" para liderar el Gobierno autonómico.

Finalmente, ha descrito todo lo relacionado con la moción de censura en la Región de Murcia como una manera "fea y poco ética" de hacer política y ha reconocido que entiende que los ciudadanos "estén cansados".

"No es cierto que todos los políticos seamos iguales, creo que hay una manera digna y sensata, y que merece la pena hacer política", ha zanjado.