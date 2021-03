Una investigadora revela el ocultamiento de niñas en España en el siglo XX

La profesora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Rebeca Echávarri Aguinaga ha publicado un artículo científico en el que analiza el infanticidio, la muerte por negligencia y el ocultamiento de nacimientos de niñas en España en las primeras décadas del siglo XX.

Echávarri, adscrita al Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE), ha descubierto en ese sentido un desfase de hasta 200.000 niñas que no aparecen en los registros en España, sobre todo después de la guerra civil, informa la UPNA en un comunicado.

Esto ocurría, según la investigadora, porque las mujeres "no tenían suficiente valor en la sociedad como para que sus familias fuesen hasta el registro a registrar su nacimiento o porque se quería evitar que tuvieran derecho a la herencia".

Según destaca la autora, el registro de nacimientos femeninos antes de la guerra civil española era normal, pero a partir de ella hubo un descenso "que no es compatible con lo que sería biológicamente esperable", es decir, que la presión de la contienda "provocó un aumento de la discriminación al nacimiento".

En concreto, la investigadora calcula que la cifra de niñas recién nacidas que deberían aparecer en los registros y no lo hacen podría superar las 200.000.

Además de ello, la autora del artículo concluye que la discriminación tuvo efectos multiplicadores que se reflejan "en un aumento de la mortalidad en la infancia y la niñez en las regiones en las que la mujer tenía un menor poder de negociación en el hogar".

"En economía se dice que la mujer tiene un mayor poder de negociación cuando participa en las tareas productivas. Hoy en día, sería la participación en el mercado laboral y su nivel educativo", apunta.

El artículo ha sido publicado en la revista especializada en Historia Económica Cliometrica, de la editorial Springer.

Rebeca Echávarri es también autora de un estudio sobre los abortos selectivospor sexo que se producen en la actualidad en India.