Sarah Harding, excantante de Girls Aloud, revela que tiene cáncer terminal: "Esta ha sido mi última Navidad"

Sarah Harding, una de las antiguas componentes del grupo de música Girls Aloud, ha revelado que la pasada Navidad de 2020 fue probablemente la última de su vida, mientras lucha contra un agresivo cáncer de mama, revela el Mirror.

Habiéndose sometido a una mastectomía y quimioterapia intensiva tras su diagnóstico, en verano de 2020, el cáncer de la cantante de Girls Aloud ahora se ha extendido a su columna vertebral.

Algunos extractos de Hear Me Out, el nuevo libro de la artista de 39 años, se han publicado por el Times este sábado. En ellos, Sarah Harding escribe con sinceridad sobre su diagnóstico y tratamiento.

"En diciembre, mi médico me dijo que la próxima Navidad probablemente sería la última", reveló. Y luego agregó: "Estoy en una etapa en la que no sé cuántos meses me quedan", dijo.

Sarah Harding actualmente está considerando opciones de someterse a un tratamiento para un tumor secundario en la base de su columna vertebral, que posiblemente también haya crecido en su cerebro. Sin embargo, no quiere someterse a radioterapia, ya que esto también significaría perder su cabello.

La artista sostiene que si solo le quedan unos meses, perder el cabello no vale la pena. Habiendo enfrentado el trauma de perder su pecho, que la ha dejado incapaz de mirarse en el espejo, Sarah Harding quiere mantener su cabello rubio.

"No quiero sentir que tengo que pasar el tiempo que me queda escondido", dice la cantante. En lugar de pensar en cuántos meses le quedan, Harding se concentra en aprovechar al máximo el tiempo que tiene. "Estoy tratando de vivir y disfrutar cada segundo de mi vida, por mucho que sea", explica.

"Creo que lo que realmente me gustaría hacer es ver a todos, a todos mis amigos, todos juntos. Una última vez... una forma de decir gracias y adiós", dijo la cantante.

Su diagnóstico

En el libro, Harding explica cómo conoció su diagnóstico, que fue tardío a causa de la pandemia. Ignoró su bulto en el pecho hasta que fue extremadamente doloroso, y tras haberse automedicado con analgésicos.

La cantante también revela que estaba tan enferma que casi muere de sepsis en el hospital cuando le colocaron una vía antes de comenzar el tratamiento de quimioterapia.

Sarah Harding insta a sus seguidores a buscar tratamiento si tienen alguna sospecha de que las cosas no están bien, y de hecho, asegura que esa fue una de las motivaciones para escribir su libro.