AUGC cifra en 80 los agentes necesarios para cubrir las necesidades de seguridad ciudadana en Cuenca

"Resulta descorazonador observar cómo se marchan más agentes dedicados a la seguridad ciudadana de los que se incorporan a nuestra provincia, empeorando con ello la situación, la cual ya era deficitaria en la provincia de Cuenca", ha indicado en nota de prensa la asociación.

"A pesar de los esfuerzos de los guardias civiles para intentar paliar las carencias de personal con su profesionalidad y compromiso, lo cierto es que los datos estadísticos demuestran que cuanto menores son las plantillas policiales mayores son los índices de criminalidad", han advertido.

"Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles no entendemos cómo instituciones y organizaciones políticas y sociales de la provincia no se alarman por ésta situación", han insistido desde la asociación, que asegura que en la actualidad en la provincia de Cuenca de un catálogo de algo más de 730 agentes resulta que operativos en seguridad ciudadana no llega a cubrirse ni el ochenta por cierto.

"Desde la consideramos la necesidad de ampliar en un mínimo de 80 agentes los necesarios para cubrir las necesidades de seguridad ciudadana en nuestra provincia además de mejorar sus condiciones de trabajo ya que ni si quiera disponen de una cadencia fija en sus turnos de trabajo perjudicando notablemente su conciliación familiar y laboral.

De igual modo, estiman que los agentes de la vigilancia y regulación del tráfico en las carreteras en la provincia de Cuenca, a día de hoy, tienen un déficit de más de 40 agentes.