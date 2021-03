Una mujer graba cómo vacunan de la Covid a su abuela con una jeringuilla vacía

El pasado jueves se vivió un momento inesperado en una clínica de la localidad de Floridablanca, en Colombia, cuando una enfermera vacunó por error con una jeringuilla vacía a una anciana.

Todo ocurrió este jueves, cuando Celina Bautista de Alvarado acudió a vacunarse acompañada de su nieta Dayana Hernández Alvarado, que grabó el momento de la vacunación con su teléfono móvil.

Revisando las imágenes, Dayana se dio cuenta de lo que había ocurrido y avisó a la sanitaria. Seguidamente, Celia fue finalmente vacunada correctamente.

"Cuando llegó el momento de realizar la vacunación, la encargada le introduce una jeringa vacía. Yo no me doy cuenta inicialmente, pensé que la había metido demasiado rápido y el líquido salió rápido. Y le dije, ¿eso fue todo? Y me dijo sí, es que el líquido se salió", relató su nieta.

Luis Felipe Tarazona, subsecretario de Salud de la región de Santander, ha explicado que los errores humanos también existen y ha restado importancia al incidente.

Sin embargo, estos hechos han provocado la indignación de la población colombiana tras hacerse viral el vídeo con casi tres millones de reproducciones en las redes sociales.

Dayana decidió difundir las imágenes junto una crítica en la que aconseja a la ciudadanía que presten atención durante el proceso de vacunación. "Estén alertas al momento de vacunarse, exijan que la dosis sea abierta frente a ustedes. Están simulando colocar las vacunas contra el virus", ha declarado.