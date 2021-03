Igea, a propósito de Cs, aboga por "ejercer la autocrítica más que la venganza" y evitar la "mutilación sistemática"

Así lo ha indicado a través de su perfil en la red social Twitter, donde ha publicado un sumario de diez mensajes que ha titulado 'Hilo a propósito de Ciudadanos'.

"Un partido no puede resolver todas sus crisis con expulsiones o exclusiones", ha advertido, ya que "esta mutilación sistemática no produce más que empequeñecimiento y miedo. El miedo no produce más que rencor y el rencor es el motor de la venganza".

Por ello, Igea apuesta por "ejercer la autocrítica más que la venganza, el análisis más que la descalificación, la reflexión más que la acometividad" y recuerda: "Los españoles están muy cansados de la descalificación. Los españoles no viven Twitter".

"En política, la bondad no consiste en proclamar tu pureza, consiste en establecer las condiciones necesarias para imposibilitar el avance del mal y facilitar el progreso del bien. En política si no eres útil, no eres bueno", ha aseverado, a lo que ha añadido: "Si tus acciones son bienintencionadas, pero sus consecuencias son catastróficas, entonces tu política es reprobable. Los ciudadanos no quieren santos, quieren mejoras".

En lo que respecta a la dirección de Cs, ha recordado que "la política es una acción colectiva que exige liderazgo", y que este "solo se puede ejercer desde el convencimiento, la empatía y la escucha" y añade: "Debes de tener a alguien a tu lado permanentemente dispuesto a llevarte la contraria, si no quieres equivocarte a cada paso".

Por otro lado, ha insistido también en la idea de que "los partidos no existen sin sus militantes y sus organizaciones territoriales", ya que "si todas las decisiones son tomadas por el líder, entonces todos los errores son suyos", un esquema que, según ha apuntado Igea, "infantiliza a la organización y a sus militantes y convierte en crisis sistémica cada error local".

Al mismo tiempo ha señalado que "la posición de un partido la debe de determinar su programa y el contenido de sus acuerdos, no quienes son sus socios". "No somos de centro porque pactemos un día con unos y otro con otros. Deben ser nuestras políticas las que marquen nuestra posición", ha incidido.

Asimismos, ha criticado que "los sistemas mayoritarios y no proporcionales excluyen los matices si no se basan en elecciones por distritos unipersonales", mientras que ha matizado que "la ventaja de la riqueza de los sistemas proporcionales y multipartidarios desaparece si no se es capaz de generar estabilidad".

"El eje político hoy en España no es derecha izquierda. El eje es populismo vs democracia liberal. Hacer depender los gobiernos del populismo está triturando a los partidos constitucionalistas atrapados en su red de exigencias iliberales", ha lamentado.

De igual modo, se ha referido a la comunicación, que "no puede anteceder ni sustituir a la política" y aboga por saber primero qué es lo que se quiere hacer para después comunicarlo y no al revés pues "un político que necesita un argumentario es un político sin argumentos". En este sentido, aclara: "No es lo mismo el guiñol que el teatro".