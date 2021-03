Después de que varios países europeos hayan suspendido este viernes las vacunaciones con AstraZeneca por posibles efectos adversos en pacientes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha salido al paso para defender el uso de esta vacuna. La portavoz Margaret Harris ha incidido en que "no se han detectado muertes relacionadas con la administración de vacunas contra el coronavirus hasta la fecha", cuando ya se han aplicado más de 268 millones de dosis en todo el mundo. Harris ha precisado que el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) de la OMS ya está evaluando los informes sobre la vacuna de AstraZeneca. "Los episodios de coagulación de la sangre son comunes en las personas por lo que no está claro si esto era algo que iba a suceder o si la vacuna fue la responsable", ha explicado, y ha añadido que "no se ha demostrado una relación causal".

Placeholder mam module Últimas noticias covid en España: restricciones, contagios, muertes, vacunas y estado de alarma en directo