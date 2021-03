Este viernes, regresó a las pantallas el icónico formato ¿Quién quiere ser millonario? Lo hizo en Antena 3, con Juanra Bonet al mando y recogiendo el testigo de la primera edición de El Desafío. Entre los invitados estuvo David Broncano, cómico y presentador de La Resistencia, donde realiza las entrevistas más surrealistas.

El que siempre presume de ser rojiblanco, se llevó un gran "disgusto" precisamente por el Atlético de Madrid. Y es que, en su undécima pregunta no supo una respuesta sobre el equipo. Para mitigar sus dudas no tuvo suficiente con el comodín del público, cuyas respuestas no coincidían con sus recuerdos, por lo que recurrió a la llamada.

Al otro lado del teléfono estuvo su hermano, Dani. Este le catapultó hasta conseguir llegar a los 30.000 euros. Sin embargo, el hermano aprovechó para soltarle una pulla antes de escuchar la pregunta: "¿Quién quiere ser.... más millonario?" En alusión a la fortuna que atesora el presentador.

"¡Hasta mi propio hermano! Qué gracioso es, no se había hecho ese chiste antes", respondió David con sorna. Eso sí, mereció la pena la broma. Y es que, gracias a su hermano, el también presentador de La vida moderna pudo responder que el máximo goleador del ATM en 2014, la última vez en que quedaron campeones de Liga, fue Diego Costa. Radamel Falcao, David Villa y Antoine Griezmann eran las opciones restantes.

. @davidbroncano se planta con 50.000 €! 👏 La tensión ha merecido la pena, aunque amenaza con no volver a ver el concurso nunca más 😂 #MillonarioEstrenohttps://t.co/6EYlqy4fVipic.twitter.com/WSVvLtK2au — ¿Quién quiere ser millonario? (@SerMillonarioTV) March 12, 2021

El presentador se planta con 50.000 euros

Esto mejora notablemente la experiencia del presentador en concursos, pues desveló que ya estuvo en uno de Telemadrid cuando tenía tan solo 19 años y que resultó traumático para él. Tanto es así, que terminó "llorando". Con todo, Broncano culminó un paso por ¿Quién quiere ser millonario? nada desdeñable, valiéndose de su característico sentido del humor, conocimientos, intuición... y alguna ayuda extra, como la de su hermano. De esta manera, se plantó con 50.000 euros.