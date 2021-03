Paz Padilla explica su ausencia en 'Got Talent' con un emotivo vídeo y delega su Pase de Oro en Santi Millán

La ausencia de Paz Padilla a lo largo de la última edición de Got Talent es algo que no ha pasado inadvertido para nadie. A toro pasado, se sabe que se debió a que, durante la grabación, la presentadora cuidaba a su marido, Antonio Juan Vidal, en los últimos meses de su vida y posteriormente se recuperaba de su muerte.

En la última entrega del formato emitida, la comunicadora que ahora padece coronavirus, explicaba a sus compañeros el motivo de que no estuviera allí, con ellos, comentando las actuaciones junto a Edurne, Risto y Dani Martínez. En las imágenes, Padilla explicaba que no se sentía con fuerzas para valorar a los participantes del talent, y que no habría sido justa en ello por su situación.

Con todo, la andaluza trajo también una buena noticia para sus compañeros: estará tanto en las semifinales como en la final de Got talent.

Paz Padilla delega en Santi Millán

Ante sus emocionados compañeros, decidió delegar en Santi Millán: "Porque es muy como yo, me siento muy identificada con él. Entiende el humor, entiende el arte, se sube en un escenario y sabe perfectamente dónde está el esfuerzo y dónde hay un don y me entiende mucho. Santi, solo te digo que donde te lleve el corazón, que tu corazón te hable, si hay un número en el que veas que yo estaría dando saltos sepas que ese es mi pase de oro".

.@pazpadilla explica su ausencia en #GotTalent9: "He decidido quedarme en casa porque necesitaba curarme el alma". Te queremos ❤️ https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/zD9uuE8CDR — Got Talent España (@GotTalentES) March 12, 2021

"Me quiero dirigir a todos vosotros, los que me estáis viendo tanto en el teatro como en casa, y a mis compañeros. Este año me ha sido imposible estar con vosotros. Si lo pienso, me duele, porque amo Got Talent, pero no he podido participar por mi situación personal, mi vida privada y porque no estaba fuerte. He preferido quedarme en casa. Necesitaba curarme un poco, curar el alma", declaró la también humorista en el video.

"Intentaré estar a la altura, pero no prometo nada. Un beso muy grande. Me parece que eres una irresponsable por dejar que lleve el Pase de Oro y quedarte tan tranquila", bromeó, en respuesta, Millán.