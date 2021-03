Sánchez llamó a Gabilondo para preguntarle por su "determinación" a encabezar la lista del PSOE en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este jueves al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, para preguntarle por su "determinación" para encabezar la candidatura de los socialistas en las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid.

"Se habla de que se ha presentado una moción de censura de la que soy candidato y de que 15 días después serían las elecciones", ha indicado Gabilondo en una entrevista en la 'Cadena Ser', en la que ha explicado que se entendió que no hacía falta "abrir más procesos", unas primarias, ya que su lista ganó las elecciones de 2019 y "aún se está dentro de la legislatura".

En esta línea, ha recordado que aunque finalmente se celebren comicios en mayo, seguirá habiendo otros en 2023 y que "si hay que hacer procesos de cambio" en el liderazgo del partido "parece que serían para entonces".

Al ser preguntado por ello, por haber sido nombrado "a dedo" y no por primarias, ha explicado que "no es lo mismo" contar con varios meses para hacerlas, tener debates, candidatos y planteamientos. "Cuando hay una convocatoria tan abrupta, se ha pensado que no era el momento para hacerlo", ha remarcado.

Al hilo, ha indicado que, aún así, en la reunión de la Ejecutiva del PSOE-M de este viernes -que concluyó con su designación como candidato- hubo "muchísimas intervenciones" y un "apoyo sustancial" a Gabilondo.

"Igual hay cientos de personas que quieren ser candidatos, pero no lo sé. Tengo muchas dudas también de que sea así, en esta coyuntura tan compleja, en un tiempo tan difícil y tan corto", ha ironizado el candidato socialista, quien ve su nombramiento como una "responsabilidad muy grande".