Comunitat Valenciana seguirá su plan de vacunación sin usar el lote de AstraZeneca paralizado en algunos países

El plan diseñado en la Comunitat incluye la administración de las tres vacunas actualmente existentes en el mercado: Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Dado que la cantidad de vacunas existentes, en este momento permite su administración a los grupos a los que actualmente se está administrando, las dosis del lote de AstraZeneca paralizado en diversos países europeos, no será utilizado por el momento, insisten desde la Generalitat Valenciana.

Desde Salud Pública explican, a través de un comunicado, que "hay suficientes dosis de AstraZeneca para vacunar a los 116.032 profesionales de la educación sin necesidad de utilizar las vacunas de este lote" por lo que quedan en reserva.

Recuerdan que el Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento ha señalado que no hay evidencias de que la administración de la vacuna frente a la Covid-19 de AstraZeneca haya sido la causa de los acontecimientos tromboembólicos que han motivado medidas cautelares en algunos países de la Unión Europea de forma preventiva. Las alteraciones de coagulación y, entre ellos, los acontecimientos tromboembólicos, no se han establecido como una posible reacción adversa de esta vacuna y no figuran como tal en la ficha técnica del medicamento.

MÁS BENEFICIOS QUE RIESGOS

El Comité, del que forma parte la AEMPS, considera por tanto que los beneficios de la vacuna continúan superando los riesgos y puede seguir administrándose mientras se finaliza la evaluación detallada de lo ocurrido.

Este lote se ha distribuido en 17 países de la UE, incluido en España. La AEMPS, por tanto, y tal y como ha manifestado en su comunicación previa y en línea con lo informado recientemente por la EMA, considera que no existen motivos que justifiquen la adopción de medidas cautelares sobre el lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca, por lo que podrá seguirse con el plan de vacunación previsto para estas unidades.

En este sentido, el jefe del Área de Investigación en Vacunas de Fisabio, Javier Díez, declara que, "en la reunión de ayer, el Comité de Seguridad de las Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, se llegó a la conclusión de que no había pruebas científicas que indiquen que estos casos de tromboembolismo están producidos por la vacuna".

De este modo, Díez, apunta que se aconseja mantener los programas de vacunación con esta vacuna ya que siempre es mucho peor no vacunarse que vacunarse". "Es mucho peor la enfermedad que un posible efecto adverso que no está claro que lo sea", asevera.