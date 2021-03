La falla municipal 2021 tindrà una plantà virtual amb una aplicació

La plantà virtual de la falla municipal 2021 -que no podrà dur-se a terme aquest mes de març a causa de la pandèmia- es farà mitjançant l'aplicació Dulk Falla 2021. D'aquesta manera, el monument dissenyat pel creador urbà Dulk i l'artista faller Alejandro Santaeulalia "abraça el digital" i s'adapta a una realitat "en constant canvi".

Es tracta d'una aplicació desenvolupada "amb talent cent per cent valencià" per Unit Experimental, de la Universitat Politècnica de València, que permetrà descobrir "el fascinant treball que Antonio Segura (Dulk) ha dissenyat per a la falla de tots els valencians".

El lema de la falla municipal, 'Protegeix allò que estimes', convida a ser part activa en la preservació de les espècies i més conscients sobre la salut del planeta, i la nostra responsabilitat en el seu deteriorament.

En un any complex per a la cultura festiva, en el qual no se'n va a poder desenvolupar la festa amb total plenitud, l'aplicació brinda la possibilitat de descobrir el cadafal per mitjà de la realitat augmentada, destaquen des de l'oficina de l'artista.

A més de presentar la falla, l'aplicació disposa d'una sèrie de màscares mitjançant filtres d'Instagram amb les quals serà possible convertir-se en els animals creats per Dulk per a la falla.

L'app també es converteix en una ferramenta d'aprenentatge en col·laboració amb la Fundació Bioparc amb la secció 'Fauna', mitjançant la qual es convida a aprendre més sobre l'hàbitat, costums i estat de conservació d'algunes de les espècies que componen el ric univers de la falla municipal.

L'aplicació es llançarà el dia de la plantà, el 15 de març, i estarà disponible tant per a iOs com per a Android. La possibilitat de veure la falla municipal en el mòbil mitjançant l'aplicació tindrà lloc en exclusiva durant els dies grans de la tradicional setmana fallera, és a dir entre el 15 i el 19 de març.

"Simbolisme purificador del foc"

Des de la plantà fins a la cremà es visualitzarà la falla en la ubicació per a la qual ha sigut concebuda i en les dates en les quals haguera estat en millors circumstàncies. La nit de la cremà, la falla desapareixerà, seguint el "simbolisme purificador del foc".

Quan tinga lloc la plantà de la falla municipal de Dulk en la Plaça de l'Ajuntament, l'aplicació desvetlarà nous continguts que enriquiran l'experiència de l'usuari, respecte al viscut durant la setmana fallera de març.