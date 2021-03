Cultura.- L'Ajuntament de València autoritza el trasllat del sarcòfag de Blasco Ibáñez al Cementeri General

Així ho ha indicat en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local el vicealcalde de la ciutat i portaveu de l'executiu municipal, Sergi Campillo, que ha assenyalat que el sarcòfag, dissenyat per l'escultor Mariano Benlliure, es donarà d'alta "en l'inventari de béns municipals". El consistori estava esperant l'autorització de la Conselleria de Cultura per a eixe canvi d'ubicació

Igualment, l'edil ha precisat que aquesta peça ha sigut taxada per un total de 150.260 euros i ha destacat que tota l'actuació s'ha fet en coordinació amb l'associació i la Fundació de Vicente Blasco Ibáñez.

Campillo ha assegurat que aquest és "un dels personatges més importants de la història de la ciutat", tant pel seu vessant polític com literari i per la seua manera de reflectir en les seues obres el caràcter i els costums valencians. "És una persona importantíssima per a la història recent de la ciutat i es mereixia la seua dignificació", ha apuntat.

En aquesta línia, ha considerat que amb la decisió adoptada en la Junta de Govern Local es resol "un deute que tenia la ciutat amb Vicente Blasco Ibáñez de dignificació de la seua figura", al mateix temps que ha afirmat que eixa mesura se suma a les iniciatives adoptades per a "dignificar" també la casa-museu Blasco Ibáñez, en la Malvarrosa.

El sarcòfag ha sigut depositat en diversos llocs des que, en 1935, l'Ajuntament de València encarregara a l'arquitecte Javier Goerlich i a l'escultor Benlliure un monument funerari per a l'escriptor, un projecte que va quedar inacabat per l'esclat de la Guerra Civil.