El Ayuntamiento cierra el ejercicio 2020 con un superávit de 5,8 millones de euros

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ha señalado este viernes que "el uso del remanente será un instrumento fundamental para impulsar un mayor crecimiento en estos momentos. Hay que tener en cuenta que partimos de un presupuesto muy ajustado, por lo que gracias a estos fondos podremos compensar la pérdida de ingresos manteniendo estabilidad y reforzando el gasto para atender mayores necesidades".

La edil añade que "el objetivo es hacer una planificación en el uso del remanente a medio plazo, por lo que será de aplicación en varios ejercicios".

El levantamiento de las reglas de estabilidad, techo de gasto y endeudamiento para los ejercicios 2020 y 2021 supone "un alivio para el conjunto de administraciones", según Ruiz, no obstante, apunta que "no se nos puede olvidar que 2022 y 2023 serán años donde las entregas a cuenta de los ingresos disminuirán y sobre los que aún no sabemos qué norma será de aplicación, ya que se está revisando. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes y previsores, y por ello se reservará una parte del remanente a mantener la estabilidad presupuestaria".

La concejala de Hacienda señala que "en Avilés, tal y como refleja la liquidación, tenemos las cuentas saneadas, cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria y los índices de deuda están muy por debajo del límite legal, en un 26%, inferior al 75% permitido". "Nunca hemos tenido unos niveles tan bajos de endeudamiento, y eso nos permitirá que este año no sea necesario aplicar parte del remanente a amortización de deuda. Se amortizará solamente lo previsto en el presupuesto para poder liberar estos fondos", apuntilla.