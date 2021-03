Chanel y Miu Miu confirman la vuelta de las botas de pelo que tanto triunfaron en los 2000 para este invierno

La Semana de la Moda de París nos ha dejado las grandes propuestas de los pesos pesados del mundillo para este invierno y, aunque ya han dejado clara su preferencia por lo retro, hay una pieza que no quieren dejar pasar ni una temporada más.

Nos estamos refiriendo a las botas de pelo. Sí, esas botas que en los 2000 llevaban a la montaña a esquiar toda fashionista que se precie. Chanel y Miu Miu han sido las encargadas de pronosticar su vuelta en las últimas colecciones que han presentado.

Los looks de après-ski serán un must have también en la ciudad, creando grandes y extravagantes contrastes combinando este estilo con nuestras prendas de diario, también en nuestro calzado.

En su desfile, Chanel nos mostró un híbrido entre bota y botín de pelo rizado en varios colores, desde el blanco pasando por el negro o el azul. La firma prefiere el pelo rizado sobre el liso y muestran la característica puntera negra de la marca. Para combinarlas, Virginie Viard optó por minivestidos de fiesta donde no podían faltar las lentejuelas y abrigos o chalecos del mismo material.

Por otro lado, Miu Miu decidió reinventar esta tendencia del 2000 creando grandes botas mosqueteras con un pelo de yeti muy abundante. Para compensar el volumen, Miuccia Prada decidió acompañarlas con estilismos muy ligeros y bastante entallados para dar todo el protagonismo al calzado sin que resulte demasiado excesivo.

Aunque no las combinó con prendas tan sugerentes como Viard, Prada siguió por esa misma senda combinado las llamativas botas con diseños de fiesta como vestidos de paillettes o faldas satinadas.