Un jove albí guineà intervingut per Cavadas d'un càncer facial: "He recuperat la vida que pensava havia perdut"

Per la seua banda, el doctor Pedro Cavadas ha explicat en roda de premsa el cas d'aquest jove que, de no haver-se intervingut, hauria mort probablement en menys d'un any "de forma miserable". Reginaldo s'ha salvat gràcies a la seua tenacitat ja que va ser ell mateix qui va aconseguir els recursos per a comprar el bitllet d'avió i es va presentar en la Fundació sense cita.

El jove és albí, un trastorn genètic heterogeni que produeix una reducció o absència total del pigment de la melanina, el protector endogen del cos davant la radiació solar, la qual cosa suposa en països de l'Àfrica subsahariana un "greu problema" per la gran quantitat d'hores de llum. "Ser albí a Espanya no passa res, en el nord d'Europa ni es nota, però en l'Àfrica subsahariana no és cap broma, és molt seriós perquè equival a càncer de pell i problemes associats molt importants", ha constatat el doctor Cavadas.

De fet, ha explicat que Reginaldo Carlos Mguema patia de càncers múltiples de pell, un d'ells molt extens en la cara que li havia afectat al nervi i l'esquelet facial i que li arribava fins i tot dins de la boca i que va caldre reconstruir amb microcirurgia complexa, incloent una transferència de pell, per a deixar les mínimes seqüeles.

El jove ha relatat que ha viscut tota la seua vida amb aquesta malaltia sense saber què la causava, pensant que eren coses que "eixien així per atzar". Quan va ser diagnosticat de càncer va ser intervingut fins a tres vegades en el seu país fins que li van dir que "no hi havia maquinària" per a tornar-li a operar. Aleshores, ha relatat, es va quedar "fora del món, ja no havia de pensar".

No obstant açò, Reginaldo, de família pobra ja que va perdre el seus pares als tres anys i té molts germans, va començar a demanar ajuda per les xarxes socials i els ministeris del seu país i amb el que va recaptar gràcies a la gent "benintencionada" va poder comprar un bitllet d'avió i aconseguir el visat en l'ambaixada. "Quan vaig pujar a l'avió se'm va omplir tot d'esperances, vaig recuperar la vida que vaig pensar havia perdut", ha recalcat.

Una dona que havia conegut el seu cas per les xarxes li va acollir en arribar a l'aeroport de Madrid i li va traslladar a València. "Em vaig presentar en la Fundació sense cita, era un risc que corria, però tot va eixir bé", ha explicat emocionat.

Reginaldo es va sotmetre a una primera intervenció el 28 de desembre i dos més al gener. "Els agraïsc molt tot el que han fet per mi, ara més que mai sé que ja no estic sol i a totes les persones que tenen un problema igual al meu els dic que s'animen, que siguen valents perquè la valentia és molt important en la vida de l'ésser humà, sobretot quan eres pobre i d'un país amb pocs recursos de sanitat i aliments", ha recalcat.

Ara el seu objectiu és concloure els estudis de pedagogia que el càncer li va obligar a interrompre. "Em sent bé i molt animat, aquesta experiència m'ha portat a pensar que qualsevol problema que sorgisca en la vida pot tindre solució quan tu mateix ho decideixes", ha assenyalat.

Per la seua banda, el dermatòleg Luis Hueso ha assenyalat que a partir d'ara se li realitzarà un seguiment per a detectar i poder tractar les lesions que segur que se li reproduiran però en el seu inici perquè amb aquest diagnòstic precoç evitar que haja de tornar a ser intervingut de cirurgies tan grans.

"UNA NOVA VIDA"

Per la seua banda, el doctor Cavadas ha recalcat: "Li hem regalat una vida que serà prou més llarga que la que anava a tindre". Sobre aquest tema, ha recordat que coneixia del seu cas perquè s'havien manat missatges, però que un dia es va presentar en la seua clínica sense avís previ. "Hola, sóc jo i estic ací", els va dir. "Però a Reginaldo li permetem això i més perquè és el millor, mai s'ha queixat de totes les barrabassades que li hem fet", li ha aplaudit i confiat que el seu cas servisca per a donar visibilitat als problema dels albins a Àfrica.

D'altra banda, ha explicat que a causa de la pandèmia la Fundació no pot seguir amb el seu programa d'intervencions a Tanzània i al Txad i ara se centra a operar a València casos de tots el món. No obstant açò, ha assenyalat que una intervenció a Espanya suposa el mateix cost que unes cent intervencions a Àfrica, per la qual cosa ha d'escollir bé els casos, que tinguen solució i que mostren un verdader interés.