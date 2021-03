Detinguda una dona a Calp per simular dos robatoris en la seua vivenda per a estafar al segur

La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada per una veïna de Calp en la qual manifestava que havia vist com tres homes encaputxats havien entrat al seu domicili i li havien sostret més de 1.000 euros, pitxers de gran valor i gran quantitat de joies.

Després de la denúncia, agents de l'Àrea d'Investigació de Calp van iniciar actuacions per aclarir els fets. El relat de la denunciant generava dubtes sobre la credibilitat de la denúncia, per les "incongruències i contradiccions que mostrava en tot moment en el relat dels fets succeïts", destaca l'Institut Armat.

A més, la inspecció ocular que van realitzar els agents en la vivenda va determinar que no hi havia indicis que allí s'haguera produït un robatori amb força.

Per açò, es va procedir a investigar la denunciant i es va descobrir que en el mes de novembre del passat any, havia presentat una altra denúncia per un robatori amb força coincidint que s'havia produït en el mateix lloc, la seua vivenda i els objectes declarats com a sostrets, com diners (3.700 euros), diverses joies i pitxers.

Per aquest succés va obtindre de la companyia asseguradora un total de 3.000 euros, en concepte d'indemnització pel suposat robatori denunciat. En aquest punt, van citar de nou en seu policial la denunciant, qui va acudir voluntàriament per a respondre els dubtes dels investigadors.

"ANAVA MAL DE PASTA"

La dona al principi va reiterar els fets succeïts però en un determinat moment va reconéixer davant els agents que les denúncies que havia presentat eren falses, admetent que ho havia fet perquè "anava mal de pasta i no tenia treball".

Per aquests fets, la dona, de 57 anys i de nacionalitat espanyola, va ser detinguda i posada en llibertat després de prendre-li declaració, com a presumpta autora de dos delictes de simulació de delicte i dos delictes d'estafa. Les diligències instruïdes han sigut entrega al Jutjat d'Instrucció de Denia.