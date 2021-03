Cantó urgeix a convocar l'Executiva de Cs per a definir la seua postura: "Ja està tardant"

Cantó s'ha manifestat així davant els mitjans a Castelló després de mantindre una reunió amb la presidenta d'Artistes Gaiaters, Vanessa Pérez, i membres de la gestora de Gaites de Castelló en ser preguntat sobre aquest tema.

"El que crec que he de fer és expressar-me en primer lloc en l'Executiva del partit, que per cert està tardant, doncs el lleial i el que toca és parlar allí en primer lloc i escoltar, i quan acabe l'Executiva ho compartiré amb tots", ha subratllat. Sobre aquest tema, ha assenyalat que vol pensar que la convocatòria de l'Executiva "ha d'estar a punt de comunicar-se".

Pel que fa a la situació a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó ha indicat que el pacte que té Cs amb el PP en l'Ajuntament de Benicàssim (Castelló) "no corre cap perill, com no corren perill els pactes en la Diputació o en l'Ajuntament d'Alacant".

"Tenim totes les raons per a estar satisfets d'uns pactes que han funcionat bé i crec que seria irresponsable, i més en un moment com aquest de pandèmia, trencar culquiera d'eixos acords", ha afegit el coordinador autonòmic de Cs.

PRIMÀRIES A CASTELLÓ

Sobre el procés de primàries en l'agrupació de Cs de Castelló, amb dos llistes i impugnacions, Cantó ha apuntat que el que hi ha és "democràcia interna i llistes de persones que es presenten perquè creuen que tenen un projecte millor". "Entenc que des de fora es veja de forma rara, però nosaltres ho vivim amb molta normalitat, doncs aquesta és la vida d'un partit que és democràtic internament i cal acceptar-ho i portar-ho amb molta naturalitat", ha destacat.