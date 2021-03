Coronavirus.- Oltra defèn el tancament perimetral sense "tindre fòbia a ningú, només al virus"

Per tant, ha descartat la possibilitat d'alleujar aquest tancament en caps de setmana i festius de Setmana Santa, recordant que segueix vigent "de dilluns a diumenge" fins a la fi de Pasqua. "No es pot entrar, però no només de Madrid, tampoc de la Rioja, Extremadura o Andalusia, d'enlloc", ha recordat després del ple del Consell.

Oltra, en la seua compareixença setmanal, ha posat l'accent que "el virus treballa tots els dies" i que la majoria de comunitats estan tancades a la resta, a més d'apuntar que "prestigiosíssims epidemiòlegs adverteixen que si s'obri la mobilitat en Setmana Santa tindrem una quarta onada".

"I no estem per a una quarta onada", ha emfatitzat després de defendre que ella sempre anteposa la salut a l'economia perquè hi ha consens científic en què "el primer és salvar vides".

És a dir, restringir la mobilitat i les restriccions socials perquè "està perfectament demostrat que funciona i la corba cau en picat", mentre la Generalitat tracta d'alleujar els sectors afectats amb un pla d'ajudes "sense parangó en la resta d'Espanya" com 'Resistir'.

Davant la diferència amb els turistes internacionals, que sí poden entrar si presenten una PCR negativa, Oltra s'ha limitat a recordar que el tancament perimetral només afecta la mobilitat nacional i que la internacional depèn de la Unió Europea, encara que està "convençuda" que els protocols funcionen en els aeroports.

En clau nacional, davant la possibilitat que s'allargue l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig, ha puntualitzat que ara és molt diferent al de març de 2020, ja que actua com una norma paraigua que cada autonomia adapta en funció de la seua situació. A partir d'ací, considera que el Govern central ha de valorar el conjunt del país i "deixar la flexibilitat suficient".

QUI POT DECIDIR, DECIDEIX

I sobre si veu arriscada la reobertura de l'interior de l'hoteleria, a partir del dilluns 15, la portaveu ha remarcat que tant el president, Ximo Puig, com la consellera de Sanitat, Ana Barceló, van donar totes les explicacions aquest dijous després de la comissió interdepartamental "tenint en compte la situació en la qual estem".

Respecte a la decisió, ha reconegut que sobre la taula va haver-hi "diverses propostes i escenaris, diversitat de propostes i opinions", sobretot en relació a bars i restaurants. "Finalment, qui té la competència per a prendre les decisions les pren", ha agregat.

La també líder de Compromís ha descartat així que açò reste unitat al govern del Botànic, rebutjant que hi haja "menys fortalesa que fa dos mesos" perquè es basa en la composició del parlament i en el compliment de l'acord que també van firmar PSPV i Unides Podem en 2019. "Eixa base no ha canviat", ha garantit, a més de destacar que hi haja una interdepartamental on compartir propostes i diferències.

Però, en qualsevol cas, ha insistit que l'important és que la ciutadania siga conscient de la situació de risc: "Que vinguen dies festius no vol dir que siguen festes. No estem per a festes, com va dir el president".

"No estem fora de perill", ha abundat en relació al fet que la majoria de la gent no està vacunada i a les "amenaces" que poden suposar les noves variants. Ha demanat així màxima cautela i prudència després d'uns mesos molt difícils i "amb molt de patiment", també pel cansament dels sanitaris perquè "l'ocupació d'UCI no ens fa estar fora de perill".

En aquest escenari, Mónica Oltra ha insistit que els valencians han de ser "molt conscients del risc que suposa aquest virus, del patiment col·lectiu i d'actuar amb la responsabilitat que toca".