El ICHH pide donar sangre ante la cercanía de la Semana Santa para garantizar el stock en Canarias

Al respecto, señalan que habitualmente el número de donaciones de sangre desciende sensiblemente en épocas vacacionales por la mayor movilidad de los donantes habituales y, en general, por el cambio en las rutinas vacacionales que se produce aunque no haya desplazamientos. En este sentido, apuntó que en Canarias hacen falta 300 donaciones diarias para atender las necesidades de los centros hospitalarios.

De este modo, han indicado que las personas interesadas en donar sangre la próxima semana podrán hacerlo en Tuineje (Fuerteventura), Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Adeje (Tenerife), Las Palmas de Gran Canaria, Telde (Gran Canaria), Ingenio (Gran Canaria) y Firgas (Gran Canaria), además de los puntos fijos disponibles en toda Canarias, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Por otro lado, informó que los requisitos básicos para donar son tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la Covid-19, tales como son el no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Así, para donar sangre en Canarias hay que solicitar cita previa llamando al 012 (922 470 012 / 928 301 012), opción 8, de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas o cumplimentando el formulario publicado en el sitio web efectodonacion.com. Al respecto, piden revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo antes de ir con el fin de familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

De todas formas, en los centros hospitalarios de la Red Transfusional Canaria se puede donar sin cita previa aunque recomiendan llamar con antelación al servicio para garantizar el normal funcionamiento de los bancos de sangre. La información sobre horarios y teléfonos de contacto se puede encontrar en el enlace