El Gobierno aprueba ayudas por 10,8 millones para los sectores más afectados por la pandemia

El primer paquete, dotado con 8,8 millones de euros, estará destinado a la hostelería, turismo y comercio, y será gestionado por la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan). El segundo será para el sector de cultural, deportivo y de ocio, y contará con una dotación de 2 millones que gestionará la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRECD).

Las cuantías individuales a percibir por los beneficiarios oscilan entre los 800 y los 1.500 euros, que podrían ascender hasta los 2.500 euros en el caso de empresas localizadas en alguna de las zonas o municipios confinados en los últimos meses en Cantabria: el barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega, Santoña, Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y Polanco.

Las ayudas serán de 1.500 euros para negocios de ocio nocturno; bares y cafeterías; restaurantes; alojamientos hoteleros y de turismo rural; campings; albergues; organizaciones de congresos; agencias de viajes; comercios minoristas; comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios y bebidas; servicios recreativos y comercio al por menor de vehículos. La misma cantidad se contempla también para las empresas de los sectorescultural y deportivo.

En cambio, serán de 1.000 euros para empresas de turismo activo y venta ambulante autorizada y de 800 euros para alojamientos extrahoteleros y guías de turismo.

El plazo de solicitud de estas ayudas se prorrogará durante 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), prevista para este viernes.

Esta convocatoria ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga; y el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano.

Revilla ha destacado el "gran esfuerzo" que está realizando la comunidad autónoma con estas ayudas que suponen un "desembolso importante" para las arcas públicas. "Cantabria está respondiendo, quizá no en la medida que todo el mundo desearía, sobre todo los afectados, pero 30 millones son un desembolso importante. Incompleto, seguro; que el daño es mucho mayor, también, pero las ayudas están", ha enfatizado.

Según ha indicado, con el nuevo decreto aprobado hoy la Consejería de Industria ha puesto un total de 28,8 millones de euros en manos del sector de la hostelería, el comercio y el turismo, de los que 20 millones ya se han abonado a un total de 19.758 solicitudes.

En el ámbito de la cultura y el deporte, se concedieron 850 ayudas en la primera convocatoria, por importe de 1.275.000 euros, y para la segunda, dotada con 2,9 millones, se han recibido 1.017 solicitudes, de las cuales ya se han revisado 546 y se han aprobado 495.

Así, esta es la tercera convocatoria de ayudas dirigida a empresas culturales y deportivas y la sexta para hostelería, turismo y comercio, a las que se suma la inversión de 5,5 millones que supuso la reducción del precio de las entradas a las instalaciones de Cantur que puso en marcha el Gobierno el verano pasado.

FONDO DE AYUDAS DEL GOBIERNO CENTRAL

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre el paquete de ayudas por importe de 11.000 millones de euros para la hostelería y el comercio que prevé poner en marcha el Gobierno de España, que incluye un fondo de apoyo directo a las empresas de 7.000 millones que gestionarán las comunidades autónomas, Revilla ha señalado que desconoce la cuantía que corresponderá a Cantabria.

No obstante, ha señalado "como mínimo" tendrían que llegar a la comunidad 84 millones si el reparto se hace como en otras ocasiones en base al criterio de población, con el que el presidente regional discrepa ya que defiende la necesidad de tener en cuenta el coste real de los servicios.

Por ello, espera que la fórmula de reparto sea "más beneficiosa para Cantabria que en anteriores convocatorias" en esta ocasión, en la que los fondos se utilizarán para complementar las ayudas ya habilitadas.

CULTURA E INDUSTRIA

En este sentido, el vicepresidente ha remarcado que la apuesta de por apoyar a los negocios con ayudas directas "no es algo que esté pasando en todas las comunidades autónomas", si bien ha reconocido que "no palían el efecto de la crisis" y no sustituyen el trabajo que hubieran tenido sin la pandemia.

Al hilo, ha recordado que Cantabria fue la primera comunidad en iniciar la desescalada cultural y fue "referencia en como había que hacer las cosas". Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo está apostando por fomentar la economía de la cultura, con proyectos como el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo.

Por su parte, el consejero de Industria ha señalado que percibe en el sector un ánimo "animo emprendedor y entusiasta" que le está llevando a presentar proyectos "admirables" y ha asegurado que tiene "buenos pálpitos".

Así, ha indicado que si salen adelante un 80% de las iniciativas que llegan a su Consejería, "nos espera un futuro próspero y esperanzados", aunque también ha recalcado que "lo que no hagamos de aquí al 2026 probablemente no podamos hacerlo hantes del 2040".