Simone Rocha desvela las claves de su colección para H&M

Un día después del lanzamiento de la colección Simone Rocha x H&M, muchas prendas están a punto de agotarse, mientras que de otras muchas ya no quedan existencias. Sin lugar a dudas la diseñadora ha cautivado a sus seguidores y ha conseguido enamorar a aquellos que no sabían de su existencia.

En esta nueva aventura para Rocha, la diseñadora ha condensado toda la esencia de su firma en una colección para una tienda que dista del glamour de las pasarelas y semanas de la moda a las que ella está acostumbrada, pero sin embargo, ha resultado una experiencia muy enriquecedora y emocionante para ella, como así contó a Vogue.

“Es fabuloso que todo el mundo vaya a poder acceder a mis diseños. Recopilar todo fue difícil pero también muy emocionante. Cuando recorrí los archivos junto a mi equipo parecía como si nos estuviésemos reuniendo con un viejo amigo. Obviamente había prendas que quería en la colección, pero desafortunadamente no podíamos tenerlo todo. Además, era importante que hubiese un equilibrio entre piezas de archivo y otras más actuales, como las joyas, que ahora conforman una gran parte de mi negocio y de mi estética”, explicaba a la publicación.

Con sus señas de identidad claramente presentes, como una paleta de color limpia, experimentación con los tejidos escogidos y accesorios que rozan lo rococó, la diseñadora ha creado un universo propio, a medico camino del cottagecore y el royalcore, en una comunión perfecta y haciendo hincapié en una feminidad contemporánea y subversiva a los cánones preestablecidos y para todos los géneros.

“Siempre me he considerado femenina, pero no en el sentido que a veces se le da a este concepto de dulce o blando. La feminidad es algo que está presente en todo el mundo, no importa si eres alto, o bajo, gordo o delgado, gay o hetero. Si respiras, hay algo femenino en ti, y es eso lo que me gusta traducir a mis creaciones”, comentó la diseñadora.

Según comentaba la diseñadora, una de las partes más importantes de la colección eran los accesorios, convirtiéndolos, junto a los tejidos, en una de las piedras angulares de todo su trabajo junto a H&M.

“Los textiles y adornos son parte esencial de mi vocabulario. Así que cuando empezamos las conversaciones les expliqué la importancia que tenían para mí. Hemos logrado una calidad de la que me siento muy orgullosa. Además, la gran mayoría son respetuosos con el medioambiente”, confesaba a la publicación.

La sostenibilidad es de suma importancia en el mundo de la moda. La industria está en el punto de mira de todos aquellos con conciencia ecológica ya que es una de las más contaminantes del planeta y algunos grandes diseñadores, como Simone Rocha, buscan cambiar la situación.

Algodón orgánico, poliéster reciclado y otras fibras sostenibles son los principales tejidos con los que se ha confeccionado esta colección, apostando por un fast fashion —porque aunque haya salido de la mente de Rocha, H&M no deja ser lo que es— más responsable con el medioambiente.

“La tendencia de la moda rápida como tal va a desaparecer. Somos mucho más conscientes de lo que compramos. La gente busca seguridad en las prendas, y esto solo se consigue a través de la belleza y de la calidad, ambas presentes en esta colección. Este es sin duda un elemento muy saludable y esperanzador para una industria que avanza demasiado rápido”, exponía Rocha.