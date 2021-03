SUBST.- Servici especial de tramvia a Fira València per uns exàmens de valencià per a opositors

20M EP

NOTICIA

La Generalitat ofereix aquest dissabte, 13 de març, la mobilitat fins a Fira València amb servicis especials de la Línia 4 de tramvia per a facilitar l'accés a les persones que acudisquen a realitzar les proves restringides convocades per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per als opositors docents de la Conselleria d'Educació en la prova de C1 de valencià.